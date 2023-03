Fries Deschilder en Winkel Sport behalen tweede seizoenszege in 2023: “Eindelijk eens loon naar werken”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Patro Eisden wint tegen Mandel en blijft op promotie­koers: “21 wedstrij­den van de 29 gewonnen, dat zijn unieke statistie­ken”

Patro Eisden blijft op promotiekoers. De Maaslanders speelden een prima eerste helft en ondervonden weinig tegenstand van hekkensluiter Mandel. Ondanks de vele doelkansen bleef de marge bij de rust beperkt tot twee doelpunten. In de tweede helft liep het wat stroever en speelde Eisden te onzuiver om de kloof verder uit te diepen. Door het verlies van Luik in Francs Borains, deed de leider weer goede zaken. Het verschil met de nummer twee bedraagt nu acht punten. Luik telt wel een wedstrijd minder. Sam Bruce deed na drie maanden afwezigheid in de tweede helft zijn wederoptreden. “Ik vroeg tegen Mandel een zakelijke overwinning en die kwam er. Met 21 overwinningen op 29 wedstrijden zetten we formidabele cijfers neer”, klonk trainer Stijnen tevreden.