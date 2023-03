Frieke Temmerman (Eendracht Aalst Ladies): “Basis is aanwezig, nu nog een balvaste spits”

“De club is beter gestructureerd en de basis die nu aanwezig is, zal er ook volgend seizoen zijn”, zegt de centrale verdedigster. “De technische staf en de clubleiding is achter de schermen bezig versterking aan te trekken. Vooral een balvaste spits zou er moeten bijkomen. Wij beschikken nu enkel over lopende spitsen, maar er zou iemand moeten bijkomen die de bal bijhoudt, zodat de rest van de ploeg kan aansluiten. Aangezien er het komende seizoen een ploeg degradeert, is dat echt nodig, want we willen zeker niet zakken.”

Temmerman zette tijdens de wintermercato een stap terug van Club Brugge naar Eendracht Aalst Ladies. Het was voor haar toch wel wat wennen. “Het vergde uiteraard een hele aanpassing. Vooral op de trainingen. Wij mogen op Zandberg niet op het trainingsveld van de mannen trainen en ons oefenveld ligt er niet zo goed bij. Ik zeg altijd: als je op dit veld kunt voetballen, dan kan je het overal.”

“Desondanks beleef ik nog wel voetbalplezier. Ik kom met een glimlach het veld op. De sfeer binnen de spelersgroep is echt top. Op praktisch vlak is mijn job als kleuterleidster en personal coach veel beter te combineren bij Aalst. Ik woon in Lede en de verplaatsingen naar Brugge begonnen serieus door te wegen. Ik was voor iedere training en wedstrijd minstens twee uur op de baan. En zeggen dat ik dat 3,5 jaar heb vol gehouden.”

Eindelijk voltallig

Het moet ook frustrerend zijn dat er iedere week tot het uiterste gegaan wordt, maar de puntenoogst bijzonder pover blijft. “Toch ben ik ervan overtuigd dat we nog resultaten zullen boeken. In play-off II spelen we tegen ploegen van ons niveau. De groep is eindelijk voltallig geraakt en we zetten al heel veel stappen voorwaarts. Op de zware nederlaag tegen de ongenaakbare leider Oud-Heverlee Leuven na boden we tegen de topploegen vaak puik weerwerk en werd er slechts met miniem verschil verloren.”

