Frieke Temmerman, de jongste aanwinst van Eendracht Aalst Ladies: “De familiale sfeer spreekt me aan”

Voor de rode lantaarndrager in de Super League betekent dit wel een toptransfer, want Temmerman was 3,5 jaar titularis in het vrouwenteam van Club Brugge. Ze zet een stap terug omdat de combinatie werk-voetbal mogelijk moet blijven. “Ik woon in Lede en ben als turnjuf in Aalsterse kleuterscholen werkzaam”, vertelt Temmerman. “De verplaatsingen naar Brugge begonnen te zwaar door te wegen. Daarom wil ik dichter bij huis voetballen en met Aalst is dat mogelijk op het hoogste niveau.”

Temmerman is er zich van bewust dat het een aanpassing zal zijn, want Brugge speelt doorgaans play-off I en Aalst staat helemaal onderin. “Club Brugge heeft budgettair nu eenmaal veel meer mogelijkheden dan Aalst. Ik weet dat Eendracht Ladies het zeer moeilijk heeft, maar de sfeer binnen de ploeg is top en de familiale sfeer spreekt me aan. Nu de meeste geblesseerden gerecupereerd zijn, gaan de prestaties crescendo. In de laatste wedstrijd tegen Anderlecht werd puik weerwerk geboden. Mijn transfer is ook toekomstgericht, want na Nieuwjaar wil de club de basis leggen om het komende seizoen succesvol te zijn.”

De jongste aanwinst is een centrale verdedigster, maar kan ook op het middenveld uitgespeeld worden. “Het is normaal wel de bedoeling dat ik de verdediging kom versterken. Ex-Club YLA-coach Leo Van der Elst speelde me in het verleden wel eens uit op het middenveld, maar mijn beste plaats is centraal achterin.”

Standard Luik

Eendracht speelt nu zaterdag thuis tegen Standard Luik zijn laatste match voor de winterstop. Temmerman is nog niet speelgerechtigd en werkt ook aan haar revalidatie na een blessure. De eerste competitiematch na de onderbreking op 13 januari op KRC Genk zal ze inzetbaar zijn. “Ik speelde met Club alle wedstrijden tot ik op 10 december mijn enkel omsloeg en na een kwartier moest gewisseld worden. Onderzoek wees uit dat ik er een scheenbeenvliesontsteking bovenop had. Ik werkte keihard aan mijn revalidatie en deze week dinsdag kon ik voor het eerst een halfuur meetrainen nadat ik eerst anderhalf uur binnen had geoefend. Ik ben dus op de goede weg en zal in januari topfit de competitie kunnen hervatten.”

