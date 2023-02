Fredy Tanghe (KVC ‘t Meetjesland): “Extra jonge mensen in omkadering goed voor toekomst van de club”

Opvolging in de omkadering! Bij vele wielerclubs een probleem. Het ziet er naar uit dat KVC ‘t Meetjesland – de club werd op 1 december 1957 opgericht – nog voor vele jaren goed zit. “Met Gertjan De Sy, Simon Verlinde, Nick Deboever, Laurenzo Maeyens, Bart De Keukelaere en Cedric Vlaeminck konden we de voorbije jaren enkele mensen jonger dan dertig jaar warm maken om zich bij KVC ‘t Meetjesland te engageren”, glundert voorzitter Fredy Tanghe. “Als ploegleider, als mecanicien, als trainer, in uiteenlopende functies. Bij onze beloften hebben we met Lennert Gyselinck en Matthias Flama twee studenten lichamelijke opvoeding. Tijdens de teambuilding stonden beide universitairen in voor de core-stability-oefeningen van onze renners.”

Stage in Kemmel

Bij de start van de krokusvakantie trekken 22 nieuwelingen en junioren naar Kemmel voor een driedaagse stage. Gent-Wevelgem op zondag 29 maart wordt zowel bij de nieuwelingen als de junioren de eerste interclub van het seizoen. “De eerste weken van het wegseizoen kijken we een beetje welk vlees we in de kuip hebben”, gaat Tanghe verder. “Op 12 maart staan we in Ursel mee in voor de organisatie van wedstrijden voor nieuwelingen. Gesplitst in eerste- en tweedejaars, over niet al te veel kilometer. Voor junioren is er op 19 maart een wedstrijd in Knesselare. Dat weekeinde is er de Guido Reybrouck Classic in Damme, maar voor die UCI-tweedaagse zullen we maar om de twee jaar geselecteerd worden.”