Frederique Ollivier en SV Ingelmunster staan voor derde derby op rij: “We gaan volop voor de eindronde”

In de stand staat de formatie van coach Joost Malfait op een met Bissegem gedeelde tweede plaats op 11 punten van leider Dosko Beveren. “De Doskovieten zullen terecht kampioen spelen”, stelt de 38-jarige Frederique Ollivier. “Over heel het seizoen bekeken, waren ze de meest constante ploeg en verdienen zij zonder enige twijfel dus de titel. De andere topteams zullen onderling uitmaken wie straks de eindronde zal spelen. Wij zijn daarvoor ook nog steeds in de running. Het is geen geheim dat een club als Ingelmunster een eventuele kans op promotie naar tweede provinciale niet links zal laten liggen.”

“Het zijn de weken van de derby’s”, gaat de centrale verdediger en ex-speler van Dadizele, FC Izegem, VK Ieper, Wervik en de jeugd van Wevelgem voort. “ Twee weken geleden verdienden we het niet om te verliezen tegen Winkel B. We gaven toen een kostbare voorsprong in de slotfase uit handen en dat was pijnlijk na een super goede reeks van 18 op 18. Vorig weekend konden we die nederlaag doorspoelen met een zege tegen Oostrozebeke, voor Ingelmunster steeds een taaie klant.”

“Zaterdag zijn we aan derby nummer drie toe met de komst van Mandel United B”, weet de leraar lager onderwijs uit Rumbeke. “Dat is een jeugdig en enthousiast team zodat we zeker op onze hoede zullen zijn. Indien we de eindronde willen halen, mogen we niet zomaar punten overboord gooien. In de heenmatch wonnen we in Izegem met 1-2 waardoor we zeker de tegenstander niet zullen onderschatten.”

Lot in eigen handen

“Met de kern die we hebben, zou promotie alvast mooi zijn. SV Ingelmunster heeft immers een prachtige accommodatie, een realistisch ingesteld bestuur en vooral heel wat trouwe fans”, meent Ollivier. “Via de eindronde zullen we het dus moeten waarmaken zodat we ons lot volledig in eigen handen hebben. Een goede eindsprint zal echter nodig zijn om de nacompetitie te halen, want er zitten nog kapers op de kust.”

Derde provinciale C: SV Ingelmunster - FC Mandel United B: zaterdag 26 maart om 19.30 uur.

