Frederik Wydoodt (Sassport Boezinge A) over de komst van de nieuwe trainer Dylan Vanhaverbeke: “Het is iemand met ervaring”

SV Wevelgem City A speelde vorig seizoen met een straat voorsprong kampioen in tweede provinciale en won ook de Beker van West-Vlaanderen. Bij zijn nieuwe ploeg vindt Dylan Vanhaverbeke met aanvoerder Matthijs Blancke een ex-speler van SC Wevelgem City A terug. Met deze overwinning tegen de leider doen doelman Justin Vanbrabant en maats trouwens een uitstekende zaak.

Het verschil met de leider is verminderd tot vier punten, maar het team van voorzitter Kristof Verstraete speelde twee wedstrijden minder. Als men de te herspelen wedstrijd thuis tegen SC Blankenberge en de inhaalwedstrijd op zondag 8 januari thuis tegen RC Waregem wint, dan staat Sassport Boezinge misschien los op kop.

Ondertussen schoof Frederik Wydoodt door van het tweede elftal in vierde provinciale naar het eerste elftal, waar hij nu assistent-trainer is. “Na het vertrek van Angelo Paravizzini leidde ik vier keer de training”, zegt Wydoodt. “Donderdag en vrijdag was onze nieuwe trainer aanwezig. Jonas koos zondag de opstelling en Dylan stuurde tijdens de rust bij.”

“We pakten uit met offensief voetbal en wonnen verdiend. Op een stilstaande fase lukten de bezoekers de aansluitingstreffer. In de omschakeling kregen we heel wat kansen. We speelden zondag met een 4-3-3 in een ander systeem. Met de nieuwe trainer zal het goed lukken. Het is iemand met ervaring. We hebben een goede bende en een grote kern. We gaan er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Vierdeprovincialer

Door die interne verschuiving moest Casteleyn die meteen is gestopt als speler van reeksgenoot SK Elverdinge, waar hij wel nog actief zal blijven als jeugdcoördinator. De nieuwe coach debuteerde zondag met een gelijkspel op SK Reningelst (0-0). Sassport Boezinge B staat op een gedeelde vijfde plaats. “Op woensdag gaf ik nog training en David start op vrijdag”, zegt Wydoodt.

“Als jeugdtrainer van de U19 Elite bij KVK Westhoek ben ik nu gestopt, want ik kan het niet combineren. We eindigden tweede. Als ze bij de jeugd van KVK Westhoek in nood zitten, dan mogen ze me altijd bellen.”

De te herspelen wedstrijd tegen SC Blankenberge is voorzien op woensdag 21 december om 20 uur. De toegang is gratis. Opmerkelijk is alvast dat met Nico Roose dezelfde re f is aangeduid die de wedstrijd eerder stopzette.

Lees ook: meer voetbal in provinciale

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.