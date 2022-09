Frederik Spruyt (Thes Sport): “Moeten onze rug rechten met de komst van Jong AA Gent”

“We zijn verplicht om onze rug te rechten met de komst van Jong AA Gent”, stelt de ervaren verdediger Frederik Spruyt. “De wedstrijden in Visé en Hoogstraten werden een grote teleurstelling. Twee keer hadden we niets in de pap te brokken. Moeten we iemand met de vinger aanwijzen? Ik denk van niet. Het was een collectief falen en iedereen moet eens voor de spiegel gaan staan. Anderzijds, het heeft geen zin om te dramatiseren. Iedereen die Thes Sport een warm hart toedraagt kan niet tevreden zijn met de huidige gang van zaken. Gezien de kwaliteit in deze groep hebben we te weinig punten geoogst. Toch mogen die enkele mindere prestaties niet in onze hoofden blijven hangen. Het seizoen is nog lang hé.”

Jong AA Gent

“De beste manier om een kater door te spoelen is winnen van Jong AA Gent”, vervolgt de Hasseltse vastgoedmakelaar. “Dat de beloften van AA Gent goed kunnen voetballen staat als een paal boven water. Maar dat kan Thes Sport ook. We spelen thuis en dat moet een voordeel zijn met de steun van onze trouwe aanhang. Ook zijn we onze supporters iets verschuldigd. Zeker de mensen die de verplaatsing naar Hoogstraten hebben gemaakt. Of ik een overwinning zie zitten? Waarom niet. In de beker van België zijn we bezig aan een sterk parcours. Waarom kan het niet snel keren in de competitie? Een klinkende overwinning heeft deze groep nodig en dan is waarschijnlijk de trein definitief vertrokken.”

“Al is er zeker nog werk aan de winkel voor onze coach Patrick Witters. Enkele jongens moeten nog ingepast worden. Dat is cruciaal in ons systeem. Iedereen moet perfect weten wat hem te doen staat. Ach, feitelijk mogen we ons daar niet achter verschuilen. We slikten zeven doelpunten in twee uitwedstrijden! Ongewoon voor het niveau van Thes Sport. Collectief gaan we een tandje moeten bijsteken, want Visé en Hoogstraten waren gewoon scherper. Ik verwacht een reactie van de groep en jammer voor de jonge talenten van AA Gent, maar ze gaan voor de bijl”, besluit de 27-jarige Spruyt.