Frederik Spruyt (Thes Sport): “Lijn van de laatste twee wedstrijden doortrekken met de komst van KVK Tienen”

voetbal eerste nationaleHet seizoen van Thes Sport in eerste nationale is met vallen en opstaan. De laatste twee wedstrijden brachten de jongens van de straks afscheidnemende T1 Patrick Witters telkens een knappe prestatie: winst in Antwerp en een gelijkspel in Heist. Door de blessure van Marnick Vermijl kwam Frederik Spruyt nog eens aan de aftrap. De centrale verdediger speelde een sterke partij.

“Het was inderdaad zeer lang geleden dat ik nog eens mocht opdraven”, stak de 27-jarige Frederik Spruyt van wal. “Tja, het is de keuze van de coach en die moet ik respecteren. Het is natuurlijk niet evident om op de bank te moeten postvatten. Het is mijn zevende jaar bij deze mooie club en altijd was ik een vaste waarde. Ik kan alleen maar reageren tussen de lijnen en hopelijk krijg ik opnieuw het vertrouwen met de komst van KVK Tienen.”

Kleur geven

“Ons seizoen is er ééntje met pieken en dalen. Door omstandigheden staan we niet op onze plaats, maar we willen dit seizoen nog kleur geven. Dat is het minste wat we kunnen doen voor onze trouwe aanhang. Tegen de beloften van Antwerp wonnen we verdiend en feitelijk hadden we in Heist ook de drie punten mee naar huis moeten nemen. We kregen zonder te overdrijven een zevental rijpe doelkansen. Het schoentje wringt bij de afwerking. Iedereen doet zijn uiterste best en je kan dan ook niemand met de vinger wijzen. Het is algemeen geweten dat we te afhankelijk zijn van Adriano Bertaccini.”

“Toch is het belangrijk dat we weer goed voetballen en kansen creëren. Met de komst van KVK Tienen moeten we die lijn doortrekken en thuis nog eens uitpakken met een klinkende overwinning. Tienen is een goed voetballende ploeg die altijd mikt op de volle buit. Die ploegen liggen ons wel. Het waren in het verleden ook steeds leuke wedstrijden tegen de suikerboys. Bovendien hebben ze met sportief manager Bart Vanhoudt een oude bekende in hun rangen. Thes Sport met Bart Vanhoudt als coach werd een groot succes en ik heb alleen maar goede herinneringen aan hem. Het zal zaterdag dan ook leuk zijn om elkaar te kunnen begroeten, want het contact tussen ons is gebleven.”

Belisia Bilzen

“Of er contact is geweest met Belisia Bilzen? In het voetbal doet alles toch snel de ronde hé. (lacht) Ja, er is contact geweest met Belisia. De club heeft het spel ook eerlijk gespeeld. De verstandhouding met Thes Sport is optimaal en onze voorzitter Wendy De Wit werd op de hoogte gebracht. Ik heb echter nog een contract voor één seizoen en ondanks een seizoen met hoogte- en dieptepunten voel ik mij nog steeds gelukkig in Tessenderlo. Anderzijds, als ik opnieuw een seizoen met zo weinig speelminuten moet beleven, is een transfer misschien wel bespreekbaar. In eerste instantie wil ik een goed gesprek met de toekomstige T1 Maxime Annys. Daarna zal ik overleggen met onze voorzitter en de knoop doorhakken.”

