Frederik Spruyt (Thes Sport): “Hadden meer verwacht dan een brilscore tegen Knokke”

Aan inzet en motivatie kan je Thes Sport niks verwijten. Tegen de kustjongens gaf de thuisploeg praktisch niks weg, maar met pocketspits Adriano Bertaccini op een eiland kon Thes Sport zelf weinig creëren. In een evenwichtige partij waren de kansen schaars. Thes Sport kon dreigen met een omhaal van Bertaccini, maar doelman Dhoest was alert. Aan de overkant kwam Zakari gevaarlijk uit de hoek, maar doelman Valkenaers had een schitterende redding in huis. De meeste dreiging kwam van de thuisploeg, alleen de kansen afwerken blijft het grootste zorgenkind.

“Dit is niet de uitslag waarop we gehoopt hadden”, trapt de centrale verdediger een open deur in. “Het is al vier maanden geleden dat we nog eens konden winnen. Dat doet pijn. Onlangs hadden we ook een gesprek met de supporters en dat kwam aan bij de groep. Het is niet dat we niet meer genoeg gemotiveerd zijn. Integendeel, we beseffen allemaal dat er dringend punten nodig zijn, anders geraken we in de gevarenzone.”