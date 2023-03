Frederik D’Hollander straks met Zulte Waregem op Standard: “Niks is onmogelijk, dat is mijn boodschap”

Vijf wedstrijden heeft Zulte Waregem nog om zich in de hoogste afdeling te handhaven. Met vier punten achterstand op de veilige plaatsen lijkt dit niet helemaal onmogelijk, maar het op papier zware programma doet anders vermoeden. Hoe dan ook, het bestuur van Zulte Waregem heeft geoordeeld dat er een trainerswissel moest komen om nog een ultiem schokeffect te creëren. Exit Mbaye Leye, enter... Frederik D’Hollander. De coach van Jong Essevee verklaarde zich bereid de wedstrijd op Standard voor te bereiden, met assistentie van de teruggeroepen ex-kapitein en ex-hulptrainer Davy De fauw. Een man met meer ervaring en een grotere voetbalnaam.



“Waarom ik T1 ben geworden en Davy T2, én niet andersom? Sta me toe die vraag niet te beantwoorden, ik wil het ook niet hebben over de redenen die tot de beslissing van het bestuur kunnen hebben geleid. Mijn opdracht is heel duidelijk: de ploeg klaarstomen voor de match op Sclessin, om er voor te zorgen dat we in Luik weerbaar genoeg tussen de lijnen te komen om punten te pakken.”

Vorig seizoen even “opgesloten”

Op de wekelijkse persbabbel in het oefencentrum van Zulte Waregem hield Frederik D’Hollander de regie strak in handen. “Mijn persoon is in deze niet belangrijk”, stak hij van wal. “Ik wil alleen heel duidelijk maken dat ik niet heb geaarzeld toen mij de vraag werd gesteld of ik deze opdracht wilde aanvaarden. Uit pure clubliefde. Omdat ik een clubman ben, die alles wil doen om Zulte Waregem doorheen deze moeilijke periode te loodsen. Dat daar druk komt bij kijken, is wat mij betreft de logica zelve. Maar ik heb als voetballer destijds ook wel eens beslissende penalty’s moeten trappen en ben toen ook niet onder de druk bezweken. Denk je dat er geen druk is geweest als coach van Jong Essevee? Ook daar wil je je matchen winnen, hé.”



Maar als T1 en in de precaire situatie waarin Zulte Waregem is verzeild, ligt die druk uiteraard nog een pak hoger. D’Hollander ontkent het niet, maar lijkt er goed mee om te gaan. “Ik heb in de gesprekken met de spelers de nadruk gelegd op het geloof in hun kwaliteiten. En op het feit dat punten pakken op Standard geen utopie hoeft te zijn. Als KV Kortrijk dat enkele weken geleden kon, waarom wij dan nu niet? Ik heb ook verwezen naar vorig seizoen, toen wij onder Davy en Timmy Simons drie belangrijke punten pakten op Sclessin. Ik was daar toen als analist. Pour la petite historie: in een leeg stadion zat ik er zelfs even opgesloten omdat een vlijtige steward er een deur te vroeg had afgesloten (lacht). Maar nu wijk ik zelf af. Kijk, ik heb vooral de boodschap willen brengen dat niks onmogelijk is. En ja, Standard staat ook onder druk, om bij de top-4 te geraken. Je weet maar nooit dat dit in onze kaart kan spelen. Natuurlijk is Sclessin een kolkend stadion, dat weet je vooraf. Doorgaans gaat Standard in eigen huis verschroeiend van start. Wij zullen moeten trachten er te overleven en dan zelf onze momenten benutten.”

Tactische aanpassingen

Hoe D’Hollander dat laatste hoopt te realiseren, daarover spuit hij mist. “Davy en ik hebben in de briefings en trainingen wat tactische aanpassingen besproken en uitgeprobeerd, maar we gaan Standard niet wijzer maken dan nodig”, grijnst hij. “Grote veranderingen? Die moet je niet verwachten. We moeten het doen met de spelers die er zijn, en nu is ook nog Ciranni uitgevallen, terwijl het op Vormer en Tambedou nog even wachten is. We hebben de spelers niet overladen met extra-informatie, maar wat we hen wel meegaven werd door de jongens goed opgepikt.”

Na de wedstrijd op Standard volgt een interlandbreak. Of Frederik D’Hollander vervolgens ook tegen Antwerp nog voor de groep zal staan, is koffiedik kijken. “Dat is nu niet aan de orde. Enkel Standard telt.”

