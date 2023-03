Frederik D’Hollander kan met Zulte Waregem rekenen op Vormer tegen Antwerp: “Het geloof is groot bij ons”

voetbal jupiler pro league Matej Rodin knokt met KV Oostende voor behoud tegen Standard: “Als we spelen zoals tegen Westerlo, volgen de punten”

Matej Rodin (27) kijkt zaterdagavond met KV Oostende Standard in de ogen. De Kroatische verdediger maakte van de interlandbreak gebruik om van een blessure te herstellen. “Ik vocht in het verleden al tegen de degradatie en we slaagden er steeds in om in hoogste klasse te blijven”, houdt Rodin de moed hoog.