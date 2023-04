Frederik D’Hollander en Z. Waregem met mes op de keel naar Charleroi: “Er liggen mogelijkheden voor ons”

Klaas Bylo en Handzame hebben titeldroom in eigen handen

NVSD gaat met een uistekend gevoel de korte paaspauze in. Afgelopen weekend was het immers dubbel prijs voor de troepen van Kurt Deseintebein: in eigen huis nam het simpel afstand van subtopper Beaufort Middelkerke met een 3-0-zege, terwijl co-leider KV Koksijde-Oostduinkerke met 2-1 verloor in Nieuwpoort en zo terugzakt tot de derde plaats. Met nog twee duels te gaan komt Handzame alleen op kop in vierde provinciale A, met een voorsprong van één (virtueel) punt op eerste achtervolger Nieuwpoort.