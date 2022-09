Frederik Demeyere helpt Oudenburg met twee doelpunten voorbij Aarsele: “We hebben van niemand schrik”

voetbal derde provinciale AKWS Oudenburg blijft voorlopig foutloos in derde provinciale A. De polderclub ging met vlotte 1-5-cijfers winnen in Aarsele en pakt zo, net als VK Dudzele, negen op negen. Frederik Demeyere was met twee doelpunten een van de uitblinkers bij de blauw-witte formatie.

Het was Demeyere die na een halfuur spelen de score opende en instond voor het enige doelpunt in de eerste helft. “Het was een bitsig wedstrijdbegin tegen een tegenstander die veel inzet toonde, maar voetballend kwamen wij er beter uit”, laat Demeyere weten. “Na de pauze wisten we ons overwicht ook om te zetten in enkele doelpunten. Aarsele scoorde in de blessuretijd nog de aansluitingstreffer, maar kon ons verder amper bedreigen. Wij maakten vooral het verschil door de bal vlot rond te laten gaan en de trainer te plezieren met attractief voetbal. Mijn openingstreffer was via een vrije trap en de 0-5 kon ik met mijn hoofd in doel koppen.”

Draaischijf

Demeyere is met zijn 37 lentes de ouderdomsdeken van Oudenaarde en een van de steunpilaren op het middenveld. “Ik draai al even mee in het provinciaal voetbal”, lacht de spelverdeler voort. “Met mijn ervaring, rust aan de bal en af en toe een beslissende pass probeer ik deze ploeg vooruit te helpen. Het is mijn tweede passage bij Oudenburg, waar ik in het verleden al eens vier jaar voor speelde. Ik verliet hen toen om zes jaar voor Excelsior Zedelgem te spelen in tweede en eerste provinciale, waarna ik deze zomer terugkeerde naar de heimat. Ze wilden me duidelijk erbij en dat doet deugd.”

Met negen op negen en twaalf doelpunten in drie matchen is Oudenaarde het seizoen uitstekend gestart. “Deze club heeft zich afgelopen zomer serieus versterkt en we mikken allemaal op een plaats in de top drie. Dromen van meer is toegestaan, maar zo’n prestaties krijg je niet op bestelling. We hebben van niemand schrik uit deze reeks, maar enkel met hard werk en de juiste inzet zullen we onze matchen blijven winnen”, besluit de Bruggeling, die dit weekend met Oudenburg naar FC Veldegem trekt.

