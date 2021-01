Frederik De Smet (Eendracht Houtem): “Tot zestig procent minder inkomsten omwille van coronaproblematiek”

BASKETBAL TOP DIVISION ONE Harm Loontiens weg bij Kortrijk Spurs: “Twee keer de boodschap gekregen niet meer welkom te zijn”

14 januari Harm Loontiens (28) zal volgend seizoen niet meer spelen voor Kortrijk Spurs. Hij werd bedankt voor bewezen diensten en is op zoek naar een andere club. Loontiens speelde kampioen met Kortrijk in Top Division Two en wou zich dit seizoen bewijzen in de hoogste amateurreeks.