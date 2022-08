Frederic Frans is opnieuw voetballer na maanden blessureleed: “Ik heb zelfs even voor mijn carrière gevreesd”

Tegen Waasland-Beveren werd Frederic Frans in de slotfase in de strijd gegooid om een 1-0 voorsprong te helpen verdedigen, met succes. Vrijdag hoopt Frans op een vervolg tegen de beloften van Standard. “Mijn rentree kwam er exact driehonderd dagen nadat ik mijn linkerachillespees afscheurde”, vertelt de ervaren rot. “Dat ik opnieuw een match kon spelen én dat we wonnen, deed enorm veel deugd.”

De invalbeurt van vorig weekend was het symbolische einde van een lange lijdensweg. Een afgescheurde achillespees is sowieso al geen lachertje en Frans kreeg er dan ook nog eens een infectie bovenop. “Een tijdje na de operatie begon de boel te ontsteken”, legt de inwoner van Heist-op-den-Berg uit. “Dat stuurde niet alleen het revalidatieschema in de war, het was gewoon ook best gevaarlijk. Op een bepaald moment vreesde ik zelfs even voor verdere complicaties en het einde van mijn carrière. Wekenlang moest ik antibiotica slikken, waardoor ik lusteloos werd en maagproblemen kreeg. Ik moest ook letterlijk heel de tijd in de zetel blijven zitten, om gek van te worden.”

Frisse wind

Maar gelukkig kwam alles dus toch goed, in zoverre dat Frans op dag één van de voorbereiding opnieuw kon aanpikken bij de groep. “Eigenlijk heb ik een prima zomer achter de rug, waarin ik geleidelijk aan kon opbouwen”, merkt Frans op. “Mijn achillespees voelt nu heel goed aan, er is niks van stijfheid of zo. Ik kon zelfs minuten pakken in een paar oefenmatchen en de trainer vond me dus klaar voor het grote werk. Dat geeft me veel moed.”

Volgens Frans doet de nieuwe coach Andreas Wieland trouwens een frisse wind waaien door de club. “Samen met de vele nieuwkomers in de kern heeft hij voor een ander elan gezorgd. Dat konden we gebruiken na het sportieve rotjaar dat we achter de rug hadden. Naar mijn gevoel zit er wel muziek in onze ploeg, zeker als er vooraan nog iets bij komt. Thibo Baeten is weliswaar goed bezig, maar een extra spits lijkt me welkom om het seizoen goed door te komen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.