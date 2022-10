Frederic Frans en Beerschot gaan zaterdag op bezoek bij Genkse beloften: “Ons niet te veel aantrekken van quasi leeg stadion”

Voetbal Challenger Pro LeagueBijna dag op dag een jaar nadat hij een scheur opliep in zijn achillespees was Beerschotverdediger Frederic Frans (33) voor het eerst weer basisspeler in competitieverband. Dit weekend hoopt hij op een vervolg tegen Genk B. “De trainer vond de tijd rijp om me te brengen.”

17 oktober 2021 was een zwarte dag voor Frederic Frans. Toen werd hij in een match tegen KV Mechelen met een zware blessure van het veld gedragen. Over zijn lange revalidatie met enkele complicaties onderweg vertelde Frans al toen hij als invaller zijn rentree maakte. Met een basisplaats afgelopen zondag sloot de routinier een moeilijk hoofdstuk in zijn carrière helemáál af.

“Op één dag na kwam die basisplek een jaar na mijn blessure. Het is toch bizar hoe het soms kan lopen”, merkt Frans op. “Ik was dit seizoen al een keer of zes ingevallen, wat na acht speeldagen best veel is voor een centrale verdediger. Op speeldag negen kwam dan die kans van bij de aftrap. Weet je, ik heb al van in het begin het gevoel dat de trainer (Andreas Wieland, red.) echt wel in mij gelooft. Dat ik nog niet eerder startte, was omdat ik nog meer in het ritme moest komen. Maar nu vond de coach de tijd dus rijp om me te brengen van bij het begin.”

Leeg stadion

Frans beschaamde Wielands vertrouwen niet, want hij speelde tegen Dender een oerdegelijke partij. Dat vraagt om een vervolg op het veld van de Genkse beloften. Voor Frans is het Genkse stadion bekend terrein, want hij speelde er eerder al vier keer tegen de Genkse A-ploeg. “Met Lierse ben ik er eens gaan winnen voor de beker en met Beerschot in de competitie”, herinnert Frans zich. “Die laatste keer was met Jan Van den Berghs wereldgoal. Deze keer zullen er in Genk veel minder supporters aanwezig zijn dan we gewend zijn. Dat zijn vreemde omstandigheden, maar we moeten ons daar zo weinig mogelijk van aan proberen te trekken.”

Na het onnodige puntenverlies thuis tegen Dender kan Beerschot sowieso maar beter iets goed proberen te maken op verplaatsing. “Het is spijtig dat we vorig weekend niet konden winnen”, blikt Fré Frans terug. “We hebben dit seizoen al een paar keer nagelaten om een match helemaal te beslissen. Dat is misschien wel eigen aan een over het algemeen jonge spelersgroep als de onze. Laat ons hopen dat we in de komende maanden kunnen blijven aanklampen bij de koplopers en intussen extra ervaring kunnen opdoen om mee te pakken naar de play-offs.”

