Frédéric Farin en KVK Tienen gaan in topper tegen Luik op zoek naar zekerheid over het behoud: “Vertrouwen niet aangetast”

Bij KVK hebben ze wel vertrouwen in een goede afloop, ondanks het feit dat de laatste thuismatch tegen Winkel Sport in mineur eindigde. “Ik vond ons toen zeker in die eerste twintig minuten de betere ploeg, maar een wedstrijd duurt uiteraard negentig minuten”, trapt Fred Farin een open deur in. “Ik heb gelukkig wel niet de indruk dat het ons vertrouwen aangetast heeft. Natuurlijk had die ene zege vorige week al mogen komen. Maar we beseffen allemaal dat we op de goede weg zijn. En vooral dat we sinds de overname van coach Wouter Hias met veel meer lef voetballen. Dat laatste gaan we ook tegen Luik proberen te doen, onze goede prestatie van de heenronde indachtig. Toen hielden we met tien man de nul, dus waarom zou er zaterdag dan geen puntengewin inzitten. Het feit dat zij nog volop in een strijd voor de top vier verwikkeld zijn, kan misschien wel in ons voordeel spelen met de kwaliteiten die we hebben in de omschakeling.”