Frédéric Duplus (OHL) revalideert in Qatar: “Hoop dat ploegmaats iets rapen tegen Anderlecht”

Die ingewikkelde beenbreuk was de tweede zware blessure die Duplus (30) dit seizoen opliep. Op de openingsspeeldag op 10 augustus tegen Eupen verdraaide hij de knie. Drie tot vijf maanden revalidatie werd voorspeld. “Frédéric legde zich daar niet bij neer, werkte ongelooflijk hard en verbeet de felste pijnen om die periode te beperken”, zegt coach Marc Brys. Al op 28 september trad hij wederop in een oefenmatch tegen RWDM, en op 3 oktober in competitieverband tegen Zulte Waregem (2-1).“De revalidatieperiode die de chirurg die me opereerde vooropstelde, haalde hij uit ervaringen met andere sporters die een gelijkaardige blessure opliepen”, zei Duplus toen. “OHL-clubdokter Brahim Hacene, die me veel beter kent, wist dat het minder lang zou duren. Ook al omdat ik zowat dubbel zo hard werkte als gepland, was ik véél vlugger dan verwacht weer speelklaar.”

De OHL-aanvoerder speelde enkele sterke wedstrijden en scoorde als verdediger in de bekermatch in Knokke (0-2), en in de competitie op 18 oktober in Anderlecht (2-2). Goed één maand later, op 23 november tegen STVV, werd hij onnodig hard aangetrapt. Het verdict was zwaar: een ingewikkelde scheenbeenbreuk en màànden out.

“In het begin had ik veel pijn. Fysiek maar ook mentaal. Dat ik weer uitviel kort nadat ik zo veel had afgezien bij de revalidatie van die eerste blessure, viel heel zwaar. Met de steun van iedereen in de club en van mijn familie, kon ik de knop gelukkig vlug omdraaien. Ook al in het besef dat er, zeker in deze coronatijden, ergere dingen zijn in het leven dan een scheenbeenbreuk.”

“Maar ik wil zo snel als mogelijk weer voetballen. Ik werkte de voorbije weken ’s ochtends op de club. Uren fietsen en zwemmen om het ritme en de spiermassa van mijn geteisterde been zo veel mogelijk op peil te houden. En ’s namiddags deed ik bij mij thuis extra oefeningen met een kine. Alleen op kerstdag en op nieuwjaarsdag heb ik het bij één revalidatiesessie van een halve dag gehouden.”

“Hoop op play-offs”

Intussen trok Frédéric Duplus dus naar Doha, Qatar. “Voor één maand. “Met akkoord van de medische en technische staf van OHL”, zegt hij. “In Doha is één van de meest gerenommeerde revalidatiecentra van de wereld gevestigd, waar een Belgische specialist een leidende figuur is. Ik wil er verdere stappen vooruit zetten in mijn revalidatie. Het doet me wel pijn dat ik mijn ploegmaats en vooral mijn vouw, zoon en twee dochtertjes al die tijd zal moeten missen, maar gelukkig zijn er voldoende technische middelen om elkaar te zien en te horen, zij het op een scherm. En om naar de matchen van OHL te kijken.”

“Wanneer ik weer voluit zal kunnen trainen, laat staan wedstrijden spelen, is nog niet duidelijk. Ik zou wel dit seizoen graag nog kunnen voetballen. Ik hoop dat mijn ploegmaats de play-offs halen, dat maakt die hoop wat realistischer. Een goed resultaat tegen Anderlecht zou daar een goede aanzet voor zijn.”