Frederic Dikanda is opnieuw voetballer bij Erpe-Mere United: “Hard werken heeft uiteindelijk geloond”

Een fitte Frederic Dikanda is een meerwaarde voor Erpe-Mere United. In de voorbije elf wedstrijden kwam hij nog niet veel aan de bak, maar vorige zondag stond hij tegen Racing Gent voor het eerst weer in de basis. “Tijdens de voorbereiding raakte ik geblesseerd. Het ging om een spierscheur van acht millimeter. Op zich is dat niet zo veel, maar het was op een vervelende plaats (de heupbuiger, red.). De scheur zette zich door tot in de pees en dat zorgde voor complicaties. Daardoor duurde het herstel veel langer dan voorzien. Er was ook nog eens sprake van een bijkomende ontsteking.”

“Begin oktober mocht ik dan de trainingen hervatten. In het begin heb ik enkele keren meegespeeld met de beloften om ritme op te doen. Dat is normaal. Daarna mocht ik drie keer invallen bij de eerste ploeg. Tegen Cercle Brugge maakte ik mijn officiële seizoensdebuut. Eind oktober kende ik tegen Torhout een goede invalbeurt. Vorig weekend mocht ik tegen Racing Gent een eerste keer in de basis starten. Hard werken heeft uiteindelijk geloond. Ik speelde meteen negentig minuten. Hoewel ik daar klaar voor was, voelde ik op het einde wel de inspanningen.”

Hopen op beterschap

Erpe-Mere United kan Frederic Dikanda momenteel goed gebruiken. De promovendus gaat in Oostkamp op zoek naar een tweede seizoenszege. “Vergelijken met vorig seizoen vind ik moeilijk, maar de kwaliteit is er om punten te pakken. Daar twijfel ik niet aan. We ervaren nu dat we in een hogere reeks spelen. Bij elke tegenstander merk je dat er enkele individuen zijn met klasse. Iedereen moet nog een tandje bijzetten. Ook met de ploeg van vorig seizoen hadden we dat moeten doen.”

“Wat ik van de U23-ploegen in de reeks vind? Het is wat het is. We moeten daar niet over zagen. Het nijgt wel een beetje naar competitievervalsing. De ene keer spelen ze met een sterker team dan de andere keer. Dat hangt samen met hun A-ploeg. Het is moeilijk om die ploegen goed te scouten. Hoewel die U23-ploegen in vraag mogen gesteld worden, mag het geen excuus zijn. We spelen vaak degelijk mee, maar details beslissen dan de match in ons nadeel. Die details moeten we gewoon in ons voordeel beslissen.”

