Frédéric De Meyer (T2 SK Deinze): “Met dit potentieel moeten we in 1B altijd de promotieplay-offs halen”

Voor één keer liet Grosjean de wekelijkse vooruitblik op de volgende match over aan assistent Frédéric De Meyer. Beiden vertrouwen elkaar al een hele tijd grenzeloos. “Marc en ik hebben vanaf 2015 drie jaar samengewerkt bij Union”, verduidelijkte De Meyer zijn link met Grosjean. “Dat was het laatste jaar in tweede klasse, daarna twee seizoenen in 1B. We voelden al snel dat we elkaar aanvulden, dat we over voetbal dezelfde visie hebben. Op die manier zijn we ook vrienden geworden. Daarna werkten we enkele jaren niet samen, maar we hoorden elkaar wekelijks. In periodes dat ik niet met de nationale ploeg van Guinee of Congo in Afrika verbleef was ik altijd in België. En ging ik, toen Marc er trainer was, naar de trainingen van Seraing kijken.”

Vier finales

Sedert eind oktober 2022 zijn Grosjean en De Meyer weer samen aan het werk. Hun eerste opdracht is al geslaagd: ze moesten Deinze uit de bodem van het klassement halen. Nieuwe taak is de oranjehemden alsnog naar de top zes loodsen. Zodat na de reguliere competitie nog tien interessante wedstrijden kunnen worden gespeeld. “We spelen nog vier finales”, benadrukte De Meyer. “Daarin moeten we streven naar twaalf op twaalf. Met zeven, acht of negen op twaalf hebben we misschien ook nog een kans om bij de eerste zes te geraken. Veel ruimte om fouten te maken is er niet. Verliezen we twee maal is het voorbij. Met dit potentieel moeten we eigenlijk altijd in play-off 1 zitten.”

Met Mertens

Thuis tegen Beerschot deed Deinze vorige zondag wat moest. Ook bij RWDM iets oogsten houdt de hoop op de promotieplay-offs levendig. “Vorige zondag pakten we onze eerste driepunter tegen een ploeg uit de top drie”, aldus De Meyer. “Bij RWDM proberen we een tweede keer te winnen van een ploeg uit die top drie. Zaterdag beschikken we ook over Lennart Mertens. De voorbije week hebben we veel met hem gepraat, hebben we video’s getoond om te illustreren hoe wij spelen en hoe we willen dat hij speelt. Met hem erbij kunnen we ook een beetje anders spelen. Tot nog toe slaagden we er niet altijd in de bal de laatste dertig meter van het veld vast te houden.”