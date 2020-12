Frederic Calu is nieuwe T1 van Zwevegem Sport: “Mooie kans als beginnend trainer”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE BFrederic Calu (34) is de nieuwe trainer van tweedeprovincialer Zwevegem Sport. Calu is een ex-speler van de Draadtrekkers en was tot vorig seizoen assistent-trainer van Eendracht Wervik. Calu volgt bij Zwevegem Christophe Bostoen op, die afgelopen weekend het gelag betaalde voor het weinig aantal punten dat Zwevegem telt in de B-reeks.

Calu kent alvast het huis, want vijf jaar lang droeg hij het shirt van Zwevegem Sport. “Het is allemaal heel snel gegaan”, vertelt Calu. “Zaterdagmorgen was er het eerste contact, dinsdag bereikten we een akkoord. Als startende trainer is dit alvast een mooie kans. Ik ben het bestuur dankbaar voor de kans.”

Eenheid

“Bij Zwevegem Sport ken ik veel mensen. Eén van mijn opdrachten is het creëren van een groepsgevoel bij de spelers. Het sociale aspect en de eenheid worden belangrijke pijlers. Om het uit te drukken met een cliché: ‘one team, one dream’. Dat groepsgevoel is enorm belangrijk. Wat ik als speler bij mijn vorige clubs kon ervaren.”

“Ik ben overtuigd dat we een goede groep hebben. Er is natuurlijk de huidige stand van zaken. Die leert dat de ploeg vier punten telt. In de rangschikking staat het wel nog allemaal heel dichtbij elkaar. De zesde gekasseerde telt maar drie punten meer. Gelet op de kwaliteit in de spelersgroep, ben ik overtuigd dat we ons zullen redden maar het is op het veld dat het zal moeten gebeuren. We hebben de kwaliteiten om hoger te staan. Aan wat ligt het dan of hoe komt het dat er maar zoveel punten werden behaald? We moeten alvast snel uit die gevarenzone.”

Niet meer hervatten?

Halfweg januari hervat rood-wit in principe de training. “Ik plaats er zelf een groot vraagteken achter”, reageert Calu. ”De cijfers van het aantal coronabesmettingen zijn niet goed. Ik houd er rekening mee dat de competitie zelfs niet meer zal hervatten. Als de kleedkamers niet mogen worden gebruikt en de kantines dicht moeten blijven, dan heeft het allemaal weinig zin.”

De ex-speler van onder meer ook het eerste elftal van SV Kortrijk - hij was er zeven seizoenen actief - stopte na vier jaar bij Eendracht Wervik met voetballen en werd er in het seizoen 2018-2019 opgenomen in de technische staf. Tot eind vorig seizoen was hij er de assistent van trainer Maxim Vandamme. Calu bezit het trainers A-diploma.

