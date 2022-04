Freddy Mombongo scoort en laat scoren en brengt Patro Eisden opnieuw in de top vier: “Dit is een heel emotioneel moment voor mij”

Het was zaterdagavond genieten voor de meer dan tweeduizend voetballiefhebbers in Maasmechelen. Zij kregen een heerlijke topper voorgeschoteld met veel spanning, offensief voetbal, vijf doelpunten en enorm veel sfeer. De eerste helft ging razend snel op en neer met kansen aan weerszijden. Op slag van de rust brak Eisden de partij open. Een strakke vrijschop van Terwingen werd door Renson doorgekopt en de inlopende Corstjens kopte de thuisploeg op een ideaal moment op voorsprong. Na de rust eiste Freddy Mombongo de hoofdrom op. De ex-Luikspeler mikte vanop de zestienmeter de bal laag in de verste hoek binnen. Luik gaf niet op en klom via Perbet naderbij. Maar een vlijmscherp counterende thuisploeg kon tien minuten voor tijd opnieuw uitlopen na een schitterende één-twee tussen Mombongo en Geuroui. In een prangende slotfase kon Luik nog milderen, maar Patro bleef overeind.

Emotionele Freddy Mombongo

Met een doelpunt en een assist tekende Patrospits Freddy voor een absolute hoofdrol. Mombongo die in november uitviel met een ernstige ziekte was pas twee weken opnieuw aan het trainen. “Voor mij was dit vandaag een heel emotioneel moment”, klonk Mombongo na afloop. “Ik heb heel diep gezeten toen ik in november het woordje kanker te horen kreeg. Het was een verschrikkelijke tijd en heb heel veel geweend. Mijn familie, Stijn Stijnen en gans Patro hebben me doorheen deze moeilijke tijd geloodst. Met de nodige medicatie ben ik ondertussen hersteld. En als je dan je team over de streep kunt trekken, ben je dankbaar dat je dit mag meemaken. Het was een emotioneel moment, toen ik vervangen werd en de applaudisserende tribunes minutenlang mijn naam scandeerden. Voor alle steun ben ik de club, de spelers en alle supporters enorm dankbaar. Een enorm meelevend Patro is mijn familie geworden. Alleen moeten we volgend weekend in Tienen die vierde plaats nog veilig stellen. We zijn er nog niet”, bleef Mombongo met de voeten op de grond.

Verdiende zege

Ook Stijn Stijnen genoot met volle teugen. “Aan de overwinning valt niets af te dingen. De overwinning is over verdiend. Even was het bibberen met de aansluitingstreffer van Luik, die veel te vroeg kwam. We raakten echter nooit in de problemen. Een dikke pluim voor de groep, maar vooral voor Freddy. In alle stilte hem we hem klaar gestoomd voor deze wedstrijd. Hij heeft zijn wederoptreden niet gemist. Nu nog zaterdag in Tienen de kwalificatie afdwingen”, besloot Stijnen.

P.Eisden: Belin, Kenne (77' Brouwers), Renson, Corstjens, Vandergeeten, Gueroui, Terwingen, Arénate, Bounou, Mombongo (86' Naudts), Bamona (90' Baysal).

Luik: Debaty, Bustin, Reuten (46' Bruggeman), Rodes, Lallemand, Mouchamps (89' Quentin), Prudhomme (56' Mouhli), Nyssen (89' Van Den Ackerveken), Lambot, Perbet, D’Ostilio.

Doelpunten: 45' Corstjens (1-0), 46' Mombongo (2-0), 57' Perbet (2-1), Gueroui (3-1), 93' Arenate (3-2, o.g.).

Geel: Renson, Arénate, Bustin, Rodes, D’Ostilio, Stijnen.