Freddie Jäkel (KV Oostende) wil revanche nemen tegen Union: “Niet gokken op een puntje”

VOETBAL 1AKV Oostende staat voor een derde topmatch in evenveel weken. Na Anderlecht en Club Brugge krijgt het vrijdagavond competitieleider Union voor de kiezen. “Tegen Club waren we de evenknie, dus waarom ook niet tegen Union", zegt verdediger Freddie Jäkel. Coach Yves Vanderhaeghe kreeg dan weer positief nieuws uit de ziekenboeg.

“De goals die we tegen Club Brugge slikten, waren regelrechte geschenken. Nochtans horen cadeaus thuis onder de kerstboom, niet op een voetbalveld en niet in deze competitie”, blikt de verdediger scherp terug. “We waren lange tijd even goed of zelfs beter dan Club en hadden afgelopen weekend kans op een punt - met wat geluk misschien zelfs meer. Want los van onze fouten heeft Brugge weinig kansen kunnen versieren.”

Nadat Seraing won op het veld van Luikse buur Standard, is de kloof met de barrageplaats verkleind tot 6 punten. “Of er stress zit in de spelersgroep? (resoluut) Nee. Kijk naar het klassement, er is nog een veilige buffer”, duidt Jäkel. “We voelen geen druk en trekken naar Union om er te winnen - dat is altijd ons doel. We gaan dus niet gokken en spelen voor één enkel puntje. En er heerst het gevoel dat we revanche moeten nemen tegen Union na ‘die’ wedstrijd in de heenronde.” Toen verpulverden de Brusselaars de Kustboys met 1-7.

Boonen opnieuw in kern?

Trainer Yves Vanderhaeghe kreeg intussen goed nieuws uit de ziekenboeg. Na 7 maanden blessureleed mocht Indy Boonen eindelijk weer minuten maken. Hij speelde een uur mee tijdens de met 2-0 gewonnen beloftenmatch van KVO tegen Waasland-Beveren. Het waren zijn eerste speelminuten nadat Boonen in augustus zijn achillespees scheurde. “De dag na die bewuste match tegen Gent werd ik al geopereerd. Daarna volgde er een lange revalidatie”, zegt Boonen. “Het is een lange weg geweest, maar al bij al verliep het redelijk vlot. Ik trainde elke weekdag één tot twee keer bij ‘Move to Cure’ van Lieven Maesschalk, op KVO werkte ik vooral aan de versterking van de pees.”

“Ik ben al enkele weken terug op de Schorre, nu train ik alweer voltijds mee met de groep”, klinkt het. “Die eerste weken terug op de club waren mentaal best lastig: ik zag de jongens elke dag naar buiten gaan en plezier maken, maar ik moest binnen blijven. Ik ben blij dat deze periode nu achter me ligt.”

“Ik hoop op Union opnieuw bij de kern te zijn. Na mijn match bij de beloften, merk ik dat ik klaar ben voor meer - niet als basisspeler, maar eventueel wel om minuten te maken. We zien wel. Volgende week is er een interlandbreak en staan er oefenmatchen gepland”, besluit de aanvallende speler.

Lees ook: voetbal in 1A