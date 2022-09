Frauke Dirickx (ex-spelverdeelster van België): “Ik heb het volleybal moeten loslaten voor mijn eigen welzijn”

volleybal WKDe wereldkampioenschappen volleybal worden op dit moment in Nederland en Polen georganiseerd. In het kader van het WK nodigde men in Holland twee Belgische kleppers uit. Zij brachten ideeën aan om op een gevarieerde manier jonge spelers en speelsters op te leiden. De onderwerpen: breed motorisch leren, materiaalgebruik, plezier en leren werden gegeven door Kristof de Loose, directeur Sportkaderopleidingen bij Volley Vlaanderen en Frauke Dirickx, tot vorig jaar staflid van de Topsportschool uit Vilvoorde.

Frauke Dirickx uit Halle - onlangs mocht de voormalige spelverdeelster van de Yellow Tigers de prestigieuze ‘CEV Lifetime Achievement’ ontvangen - leidde de Belgische selectie in 2013 naar brons op het EK. Daarmee tilde ze de volleybalsport in België naar een hoger niveau. “Na die plechtige uitreiking voelde ik mij plots oud”, lachte de 42-jarige volleybalster. “Maar toen ook bij de mannen de zeer gekende trainer-coach Julio Velasco dezelfde trofee kreeg, besefte ik hoe waardevol deze erkenning wel was.”

Prachtige herinneringen

De volleyballoopbaan van Frauke Dirickx startte in België bij Saco Halle. Daarna bouwde ze een uitstekende carrière op in alle Europese toplanden van het volleybal. Italië, Spanje, Roemenië, Turkije en Polen. “Ik blik met heel veel plezier terug op mijn carrière”, vertelt de spelverdeelster toch met enige fierheid. “Ik zou het direct opnieuw doen. Italië is mijn tweede thuis. Dat is een land met heel warme mensen, maar tegelijkertijd top in organisatie, beleving en erkentelijkheid. Spanje heeft meer een zuiderse mentaliteit. Meer op het gemak, het kan morgen ook nog. De Roemenen zijn iets meer gesloten van karakter en in Turkije kan je pas presteren als je de taal begrijpt. Maar elk land leverde prachtige herinneringen op. En het eten was overal lekker.” (lacht).

“De Polen moet je leren kennen, dat geldt ook andersom”, weet Frauke Dirickx. “Er was een inloopperiode nodig om elkaar te begrijpen. Maar de Polen zijn echt gek op volleybal. Meerdere wedstrijden worden live uitgezonden op de televisie. De populariteit is enorm en dat is fantastisch. Met meer aandacht in de media, daar ligt misschien de sleutel om het volleybal ook in ons land een boost te geven. Ik vernam dat het WK in Italië door meer dan een miljoen kijkers gevolgd wordt. In België zag ik zelfs geen reclamespotjes voor de televisie-uitzendingen op Sporza.”

Blij zoals het nu is

“De speelsters van de vorige generatie kwamen me wel om raad vragen, wanneer zij in het buitenland wilden volleyballen”, vertelt de ervaren ex-volleybalster die nu in Kontich woont. “Bij de nieuwe generatie heeft iedereen een manager die hen advies en informatie geeft. Ik heb het volleybal moeten loslaten voor mijn eigen welzijn. Momenteel ben ik aan de slag als commercieel verantwoordelijke in een paramedisch esthetisch centrum. Ik ben nu officieel ‘happiness manager’. Ik ben blij zoals het nu is. Heel misschien keer ik ooit wel terug naar het volleybal.”

