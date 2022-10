Fraser Hornby scoort twee keer voor KV Oostende tegen Club Brugge: “Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin”

“We wisten dat het een lastige wedstrijd ging worden, maar we trachtten het Club lastig te maken en te vechten tot de laatste snik”, vertelt Hornby. “Dat lukte eerst aardig, maar spijtig genoeg slikten we in nauwelijks enkele minuten tijd twee goals door onze eigen fouten. Toch legden we er ons niet bij neer en toonden we vechtlust in de tweede helft. Maar dan moet je ook beseffen: Club Brugge is een team met veel kwaliteiten om je pijn te doen. Hoe dan ook vielen er heel wat positieve punten te noteren en is er het gevoel dat er iets te rapen viel.”

Topmentaliteit

Het was duidelijk dat ze bij KVO focussen op de kelderkraker van komend weekend tegen KV Kortrijk. Hornby’s collega-spits Thierry Ambrose en verdediger Osaze Urhoghide, normaal gezien basisspelers, staan op één gele kaart van schorsing en zaten niet in de kern tegen blauw-zwart. “We beschikken over een kwalitatieve groep. Iedereen, wie er ook speelt, wil zijn toegewezen taak zo goed mogelijk uitvoeren. Maar het klopt: de volgende competitiematch tegen KVK wordt heel belangrijk. Tegen een directe concurrent moeten we punten pakken. Op Club werkten we bijvoorbeeld het eerste halfuur uitstekend samen, en ook tegen Zulte Waregem was de mentaliteit top. Dat moeten we straks herhalen. Het belangrijkste: we have to stick together, de samenhang moet blijven, om zoveel mogelijk punten te pakken voor de WK-break.”

Uitkijken naar Kortrijk

In de 4-2-nederlaag nam Hornby beide Oostendse goals voor zijn rekening. Zo staat zijn teller nu op vier competitietreffers. “Ik heb het hier enorm naar mijn zin”, glundert de aanvaller, die op huurbasis is overgekomen van het Franse Stade Reims. “Onder trainer Yves Vanderhaeghe speelde ik eerder al in België bij... Kortrijk (in 2019, red.). Ik twijfelde niet toen ik terug kon keren naar deze competitie. Mijn doel was om minuten te maken en goals te scoren. Dat lukt vooralsnog aardig. Of de komst van mijn ex-club mij iets doet? Het is altijd speciaal om tegen een team te spelen waar je vroeger actief was. Je moet weten: bij Kortrijk maakte ik mijn eerste minuten als profvoetballer (Hornby kwam toen over van de jeugd van Premier League-club Everton, red.). Ik was toen nog een tiener, hé, en de club heeft me geholpen om me als speler te ontwikkelen. Dus ja, ik hou er goeie herinneringen aan over en kijk ernaar uit om enkele bekende gezichten terug te zien. Maar dan nog moeten we de drie punten in eigen huis houden.”

