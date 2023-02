Fraser Hornby na draw tegen Charleroi: “KV Oostende hoort gewoon thuis in eerste klasse”

“We zijn teleurgesteld. Algemeen waren we het beste team. Als er iemand moest winnen, waren wij het wel", zo vatte Hornby de wedstrijd tegen de Carolo’s samen. “We mogen ook niet té neerslachtig zijn, want dit is een punt in de goeie richting. Er vallen genoeg positieve kanttekeningen te maken. Zo pakken we onze tweede clean sheet van het seizoen. We hebben achterin wel wat moeilijkheden gekend, daarom doet dit ook deugd. Ook onze vechtlust en intensiteit zaten goed. Dit was een prestatie om op te bouwen: zolang we punten pakken, is het goed. Maar we moeten nu écht wel matchen winnen.”

Hornby kon er ook niet om heen: KVO draaide enkele counters de nek om. “Eigenlijk hebben we dit seizoen weinig moeite om tot scoren te komen. Maar inderdaad: in de zone van de waarheid misten we zaterdagavond de kwaliteit om die laatste pass te geven. We creëerden dus kansen, alleen dat laatste beetje ontbrak.” In de slotfase liep Mohamed Berte zich intensief warm. De jonge Belg leek een invalbeurt te gaan maken, maar bleef toch op de bank. Had Dominik Thalhammer hem moeten inbrengen om dat laatste duwtje te geven? “We hadden erover nagedacht", zegt de coach. “Berte was heel goed op training. Maar als we hem erin brengen, dan moesten we Hornby of Ambrose eruit halen. Met hun ervaring en présence kunnen ze echter altijd scoren in de slotfase van een match”, verdedigde de trainer z'n keuze.

Straks wachten matchen tegen Racing Genk (uit) en Club Brugge (thuis), daarna een kraker tegen Eupen (uit). Absoluut geen sinecure. “Toch geloven we absoluut in onze kansen", pikt Hornby weer in. “Dit team heeft de kwaliteit om hoger in de rangschikking te staan dan nu het geval is. KV Oostende, de ploeg en de stad horen gewoonweg thuis op het hoogste niveau. En we zullen er alles aan doen om dat te behalen.”