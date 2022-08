Fraser Hornby (KV Oostende) staat op belangrijk moment in carrière: “Ik wil tonen wat ik kan”

Parcours

In 2014 verliet Hornby jeugdclub Northampton voor traditieclub Everton in de Premier League. Hij doorzwom er de jeugdreeksen en werd zelfs kampioen van de Premier League U21 in het seizoen 2018-2019. Tegelijk heeft Hornby ook een recordje beet: topschutter van de Schotse U21 met tien goals in achttien matchen. Eén keer kwam hij in actie voor de hoofdmacht van Everton: in de laatste poulematch van de Europa League in 2017 tegen Apollon Limassol (0-3 winst), aan de zijde van ex-Rode Duivel Kevin Mirallas. Tijdens een uitleenbeurt aan KV Kortrijk in 2019, waar Vanderhaeghe toen aan de slag was, scoorde hij vier goals in veertien matchen. Het wekte de interesse van Ligue 1-club Reims, met Wout Faes en Thomas Foket in de defensie, maar daar liep het niet zo lekker met amper één doelpuntje in een bekermatch. Bij de Schotse topklasser Aberdeen scoorde hij tijdens een uitleenbeurt zelfs niet.