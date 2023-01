Frans Schellens (86) debuteerde exact zeventig jaar geleden voor Berchem Sport met twee goals: “Dat blijft iets om trots op te zijn”

VoetbalOp 1 februari is het exact zeventig jaar geleden dat Kempenaar Frans Schellens voor Berchem Sport debuteerde in de hoogste voetbalklasse. De toen 16-jarige Schellens schreef geschiedenis door in zijn maidenmatch meteen twee keer te scoren. “Nochtans raakte ik in die match niet veel ballen.”

1 februari 1953: het is de dag waarop een groot deel van Nederland onder water kwam te staan en waarop bijna tweeduizend Nederlanders het leven lieten ten gevolge van die overstroming. In ons land zorgde de toen piepjonge Frans Schellens op die zelfde dag voor een positievere noot. Op zijn zestiende mocht Schellens debuteren in de eerste ploeg van Berchem en dat deed hij in stijl. De jeugdige spits scoorde bij zijn eerste optreden twee keer en had zo een belangrijk aandeel in Berchems 2-5-zege op het veld van KV Mechelen.

“Ik had van tevoren wat schrik, want ik mocht als jonge gast ineens meedoen met mijn idolen. Heel veel ballen heb ik in die match trouwens niet geraakt, maar ik scoorde wel twee keer”, herinnert Frans Schellens zich. “Dat blijft iets om trots op te zijn.”

Als 16-jarige twee keer scoren bij je debuut in eerste klasse is dan ook iets unieks. Enkel Rik Coppens en Mats Rits flikten bij Beerschot hetzelfde kunstje. Die andere Beerschotter Raymond Braine zou bij zijn debuut op 15-jarige leeftijd ook twee keer gescoord hebben, al zijn er ook bronnen die zeggen dat die eerste doelpunten pas in Braines tweede wedstrijd vielen.

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Een oude ploegfoto van Berchem Sport. Frans Schellens is de vierde van links op de bovenste rij. © RV

Recordhouder

Frans Schellens’ veelbelovende debuut luidde overigens een prachtige carrière bij Berchem Sport in. In dik twintig jaar tijd kwam Schellens liefst 521 keer in actie voor Berchem: een clubrecord. “Mijn vader begon als spits, werd later middenvelder en hij eindigde als verdediger”, glimlacht zoon Dirk Schellens, die als kleine jongen mascotte van de ploeg was.

In de loop der jaren kwamen andere clubs - zoals Anderlecht - wel eens aankloppen, maar Berchem wou zijn sterkhouder nooit laten gaan.

Dat Schellens überhaupt ooit in Berchem terecht kwam, was best opmerkelijk te noemen. De man is immers geboren in de Herentalse deelgemeente Morkhoven en hij woont er nog steeds. Het was via een oom, die Berchemsupporter was, dat Schellens als voetballer op het Rooi belandde. Echt praktisch was dat in het begin nochtans niet. Toen Schellens nog te jong was om met de auto te rijden, moest hij per fiets en per trein op de club zien te geraken. “Voor een jeugdwedstrijd op zondagvoormiddag moest ik al om 5 uur opstaan.”

Ontdekker Erwin Vandenbergh

Na zijn lange carrière bij Berchem werd Frans Schellens nog (speler-)trainer bij clubs als Olse Merksem, Ramsel, Nijlen en Heist. Bij Ramsel lanceerde hij de beginnende Erwin Vandenbergh. Vandenbergh zou later 48 keer voor de Rode Duivels spelen, één keer de Gouden Schoen winnen en zes keer Belgisch topschutter worden. “Ik ben de jonge Erwin nog op het Rooi gaan aanbieden, maar Berchem had geen interesse”, zei Frans Schellens daar ooit over.

Nu komt Schellens nog een keer of twee per jaar over de vloer bij zijn oude club. Voorts volgt hij ook de voetbalprestaties van zijn kleinzoon Stef Vervoort, die ooit in de A-kern van Westerlo zat en tegenwoordig bij tweedeprovincialer Bevel aan de slag is.

Volledig scherm Tijdens zijn debuutmatch voor Berchem scoorde de toen 16-jarige Frans Schellens meteen twee keer. © RV

Lees ook: meer voetbal in 2NB

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.