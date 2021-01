Franky Mestdagh blijft hoofdcoach van Club Roeselare: “Geleidelijk aan groeien, is de boodschap”

“Mijn eerste seizoen als trainer van Club Roeselare zal vrees ik heel kort geweest zijn”, valt de Oostkampenaar meteen in huis. “Wellicht zal de competitie niet meer heropgestart worden zodat we het bij die eerste vijf wedstrijden zullen moeten houden. Met een acht op vijftien kenden we een vrij redelijke start, maar dat zal wellicht de terminus van dit seizoen worden. Een seizoen vol onzekerheden en allesbehalve leuk. Die onzekerheid begint stilaan bij iedereen te knagen en uiteraard ebt de motivatie weg wanneer je steeds doelloos moet blijven trainen. Ook voor de trainersstaf en het bestuur begint het stilaan monotoon te worden.”

Kern proberen te behouden

Voor Franky Mestdagh is het zijn eerste seizoen als coach van de Rodenbachjongens. “Ik kende deze club al een beetje, want destijds was ik er nog keeperstrainer toen Franky Vanhove, eveneens een Oostkampenaar, er de trainersteugels in handen had. Ik had onlangs een goed gesprek met het bestuur en samen met mijn twee assistenten Benny Hoornaert en Steve Ost zullen we ook volgend seizoen de sportieve lijnen uittekenen. Vanaf nu worden de gesprekken met de spelers aangevat. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk spelers van de kern te behouden en aan te vullen met enkele versterkingen.”

Enorm gemotiveerd bestuur

Club Roeselare is een club met een rijk verleden. Hoe zien de toekomstplannen eruit? “Het bestuur onder leiding van voorzitter Wim Dejonckheere is enorm gemotiveerd en wil jaar na jaar progressie maken. Geleidelijk aan groeien, is de boodschap: een stelstelmatige opbouw van het team. Binnenkort zouden we graag meedraaien in de top van tweede provinciale en op termijn moet Club Roeselare weer in eerste provinciale kunnen spelen. Na enkele moeilijke jaren is het bestuur er in geslaagd om opnieuw iets moois op te bouwen en dat is de laatste jaren geen evidentie meer in het provinciale voetbal. Mijn hoed af voor de manier waarop het bestuur weer Club Roeselare op de kaart wil zetten.”

