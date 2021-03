Frank Vercauteren (Antwerp) is niet bezig met de kloof met Club: “19 punten? Ik weet dat ze boven ons staan”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUE Tim Degruyter en Caruur Gent ontvangen Borgworm: “Dat we weer meedoen voor vijfde plaats zorgt voor veel motivatie”

18 maart Caruur Gent zit in een goede periode. Dat bewees het in de twee confrontaties tegen Lindemans Aalst. Net op tijd, want nu worden de prijzen uitgereikt. Drie ploegen zijn nog in strijd voor de fel begeerde vijfde plaats. Het team dat op die plaats weet te eindigen is meteen zeker van Europees volleybal volgend jaar. Caruur Gent is alvast geïnteresseerd en wil die unieke kans voluit grijpen.