Frank Taptchou is klaar voor sterk seizoen met Jong Lede: “We kunnen mooie zaken laten zien”

Nogal wat nieuwkomers maakten deze zomer hun opwachting in Lede. Frank Taptchou is een van hen. De verdediger kwam over van reeksgenoot Vigor Wuitens Hamme. “Meerdere factoren hebben een rol gespeeld bij mijn overgang. Vooreerst kan ik dichter bij huis spelen. Ik woon in Ninove en dat scheelt toch in kilometers en tijd. Daarnaast moest ik in Hamme ook al eens depanneren als rechtsachter (lacht), terwijl ik beter tot mijn recht kom als linksachter. In januari nam Jong Lede met mij contact op. Zij stelden onmiddellijk dat ze voor mij kozen omdat ik een linksback ben. Dat sprak me aan. Nadien kwamen er nog andere voorstellen, maar ik heb zeker geen spijt van mijn keuze.”

Vorig jaar verdedigde Frank Taptchou nog de kleuren van Vigor Wuitens Hamme. © RV

Traject

Frank Taptchou heeft al bij enkele ploegen het mooie weer mogen maken. “Mijn allereerste voetbalstappen zette ik bij SK Denderhoutem, maar Dender leidde me echt op. Nadien heb ik een half jaar in Nederland gevoetbald. Via een manager kon ik daar aan de slag. Het ging om RKSV Minor, een team op het niveau van onze tweede amateur. Het niveau was daar wel goed. Technisch was het spelletje meer dan in orde. Ik beschikte er over een appartement aan de grens. De afstand was echter een spelbreker. Nadien belandde ik bij Temse. Na de fusie zou ik meegaan met de nieuwe fusieploeg, maar uiteindelijk kwam Hamme op de proppen. Daar kon ik basisspeler worden.”

Mooie ploeg

Wat verwacht Frank Taptchou van het komende seizoen? “We kunnen mooie zaken laten zien. Dat bewezen we in de voorbereiding al. Het is moeilijk om vooraf in te schatten waar het schip zal stranden. Er zijn nogal wat nieuwe ploegen in de reeks. Vorig seizoen kende Jong Lede blijkbaar een moeilijke start. Naar mijn gevoel moet het team nu vlot kunnen meedraaien. Wanneer de automatismen er zijn, mogen de supporters iets van ons verwachten.”