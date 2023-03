Frank Staes en Sporting Tisselt delen de buit met leider Berg en Dal in topper (1-1): “Wij mógen niet ontgoocheld zijn”

Voetbal eerste provincialeOp zes speeldagen van het einde kreeg Sporting Tisselt de uitgelezen kans om Berg en Dal het vuur aan de schenen te leggen in de titelrace. Met een match meer gespeeld dan de leider was de promovendus het eigenlijk aan zichzelf verplicht om te winnen als het zijn titelkansen gaaf wilde houden, maar zover kwam het niet. In een aangename wedstrijd kwam Tisselt op het uur wel op voorsprong via Al-Balahi, maar de gelijkmaker van Smeets volgde binnen de minuut en uiteindelijk kwam er geen winnaar meer uit de bus, 1-1 was de eindstand.

“Wij mógen niet ontgoocheld zijn met dit resultaat”, zegt Tisselt-coach Frank Staes. “Het was een match met een hoge intensiteit en we zijn vooral blij dat we er een wedstrijd van konden maken. Berg en Dal is een ploeg met heel veel kwaliteit, maar we hielden hen vrij goed in bedwang. Onze keeper moest geen drie moeilijke ballen pakken. We klommen ook op een goed moment op voorsprong in de omschakeling, maar in dezelfde minuut slikten we ook al de gelijkmaker. Dat is natuurlijk zonde, maar misschien ook niet onlogisch in een vlaag van euforie."

Reflex

“Helemaal op het eind kregen we nog een uitgelezen kans op de zege, maar hun doelman redde het gekruiste schot met een geweldige reflex. Dan mag je even teleurgesteld zijn, want voor hetzelfde geld hadden we die match gewonnen, maar met 1-1 tegen de beste ploeg van de reeks zou een zware ontgoocheling niet op z’n plaats zijn. We haalden er het maximum uit.”

Op papier

Zo behoudt Berg en Dal de beste papieren om de titel te pakken, want het heeft nog een match minder gespeeld dan de concurrentie, maar Tisselt is ook nog niet uitgeteld. Met de topper van zondag kreeg het zijn laatste tegenstander uit de linkerkolom gepresenteerd, al staat Ternesse nog achtste, en heeft het nog een relatief makkelijk programma.

“Dat lijkt zo op papier, maar wij zijn ook niet zó goed dat we die tegenstanders zomaar opzij gaan zetten”, aldus Staes. “We gaan er op dit moment van uit dat Berg en Dal aan het einde van de rit bovenaan staat en dat wij onze kans zullen wagen in de eindronde. Berlaar-Heikant (sinds zondag gedeeld leider na een 2-0 zege tegen Ranst red.) lijkt trouwens ook niet het zwaarste programma meer te hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij ons van de vier ploegen bovenaan in de meest comfortabele positie bevinden.”

Geen druk

“Ik kan me voorstellen dat, als je al tien jaar in eerste provinciale speelt, je graag een keer wil proeven van het nationale voetbal. Maar wij hebben net twee promoties achter de rug en genieten nu van deze reeks waarin we het nog altijd goed doen. De enige druk die wij kunnen voelen, is diegene die we onszelf opleggen en dat is nergens voor nodig. We gaan de laatste weken van het seizoen dus met een goed gevoel in en nemen het van match tot match.”

Heikant-Berlaar en Berg en Dal tellen momenteel 52 punten, maar de club uit Meerhout heeft dus een match minder gespeeld. Tisselt volgt op twee punten van het leidersduo met daaronder Kontich op drie punten van Frank Staes en de zijnen.

