Frank Platteeuw volgt Robin Mathijs op als T1 van HBC Izegem: “Er zal geen paleisrevolutie plaatsvinden”

Robin Mathijs leidde HBC Izegem de voorbije jaren naar ongeziene hoogtes. In zijn debuutjaar pakte de coach meteen de titel in Liga 1 met een piepjonge ploeg. In tweede nationale zakte Izegem na een jaar vol blessureleed terug naar de Liga-reeks, maar dat werd meteen opgevolgd met een nieuwe titel. Izegem was beter voorbereid op haar tweede kans in tweede nationale, waar het meteen voor de titel speelde in een best of three tegen Houthalen, maar nipt de duimen moest leggen tegen de Limburgers. Toen de coronapandemie uitbrak promoveerde Izegem als toenmalig leider in het klassement naar eerste nationale, waar het vorig seizoen tijdens de play-offs zelfs even op kop stond. In het huidige seizoen kreeg Mathijs de motor (nog) niet in gang en besliste hij om zijn functie als hoofdcoach op te geven. Frank Platteeuw, al jarenlang een vertrouwd gezicht bij HBC Izegem, neemt zijn taken over.