Frank Platteeuw en Izegem vatten als schaduwfavoriet de play-offs aan: “We willen vooral niet uit de top drie zakken”

Frank Platteeuw nam begin november het roer over van Robin Mathijs, toen HBC Izegem op een zevende plaats stond in eerste nationale. Drie maanden later kwalificeerde Izegem zich vlot vanop de derde plaats voor de play-offs. “We hebben goed gewerkt de voorbije periode”, bevestigt coach Platteeuw. “Op een nipte thuisnederlaag tegen Sasja na en ons recente verlies tegen Doornik afgelopen weekend, in een wedstrijd waarin we niets meer te winnen of te verliezen hadden, lieten we geen punten liggen. In de match tegen Doornik speelden we ook zonder titularissen Sander Vermeiren, Kobe Soetaert en Rune Delbecque. Mijn jongens zijn er klaar voor.”

Met welke ambitie trekt Vercauteren naar de play-offs? “Leider Eynatten-Raeren verloor geen punt in de heenronde, maar liet na Nieuwjaar toch wat verval optekenen, met twee nederlagen en een gelijkspel”, vervolgt de oefenmeester. “Het blijft de grote favoriet, maar het is zeker niet onklopbaar. Het worden spannende en interessante weken, met duels tegen ploegen waartussen het verschil klein was de voorbije maanden. Ga er de resultaten maar eens op na: iedereen won dit seizoen wel eens van iedereen. We willen de komende weken vooral onze topdrieplaats verdedigen en niet naar beneden zakken. Een promotie zullen we niet laten liggen, maar die is absoluut geen must voor ons.”

Griepepidemie

Kreasa Houthalen is de eerste tegenstander van Izegem in de strijd om promotie. “De voorbije seizoenen wisten ze ons regelmatig ploegen af te snoepen, maar in onze jongste confrontatie wisten we hen te kloppen. Net als wij verzamelden ze 22 punten uit achttien competitiewedstrijden. Ik ben blij dat we er pas volgende week aan beginnen, want er raast momenteel een kleine griepepidemie door de ploeg”, besluit Platteeuw.

Eerste nationale: Kreasa Houthalen – HBC Izegem op zaterdagavond 25 februari om 20.15 uur.

