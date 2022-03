Frank Liwerski volgt Vic Engelen op als voorzitter van het Limburgse comité: “Het Limburggevoel zal blijven”

TennisHet werd zaterdag in Hasselt een bijzondere algemene gewestelijke vergadering. Vic Engelen werd na twintig jaar voorzitterschap uitgezwaaid, Frank Liwerski neemt de scepter over én er werden ook twee nieuwe comitéleden verkozen.

Op deze bijzondere Limburgse tennisafspraak mocht uiteraard ook Dirk De Maeseneer, voorzitter van Tennis Vlaanderen, niet ontbreken. De Maeseneer zette de verdiensten van Engelen en de eveneens afscheidnemende Marc Hendrickx in de verf. “Het werk van Vic Engelen mag niet onderschat worden”, aldus De Maeseneer. “Hij heeft zijn gewest steeds goed geleid. Ook binnen de Raad van Bestuur van Tennis Vlaanderen was Engelen één van de sterkhouders. Natuurlijk waren er soms meningsverschillen, maar dat maakt een federatie sterk. Marc Hendrickx heeft eveneens een stevig parcours achter de rug. Hij is een tennisencyclopedie. Iedereen kon steeds bij hem terecht.”

Engelen, uittredend wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, wordt als voorzitter opgevolgd door Frank Liwerski van Tenkie Park. “Ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van de voorzitter van Tennis Vlaanderen”, zegt de kersverse Limburgse voorzitter. “Vic Engelen was vele jaren hét speerpunt van ons gewest. Hij straalde het Limburggevoel uit – hard werken en er gedreven samen voor gaan – en het is de bedoeling om die weg verder te bewandelen. Ik ben fier dat ik hem mag opvolgen. En wat Marc Hendrickx betreft: hij is ‘Mister Official’. Marc is een begrip in tennissend Limburg en bij uitbreiding gans Vlaanderen.”

Kameraadschap

In zijn afscheidswoord benadrukte Engelen de hechte groep die het Limburgse comité steeds vormde. “Over al die jaren werd er steeds uitstekend samengewerkt, automatisch ontstond er kameraadschap”, aldus Engelen, aangesloten bij KTC Meulenberg. “We hebben in Limburg mooie dingen verwezenlijkt. De organisatie van de Masters van de Ethias Tour, als enige gewest in Vlaanderen, is daar één van. De integratie van padel binnen de structuren van de federatie wordt een belangrijke uitdaging voor de nieuwe groep.”

Er moest zaterdag ook gekozen worden voor twee nieuwe mandaten – er liepen vier kandidaturen binnen - in het Limburgse tenniscomité. Na de eerste stemronde werd Daan Deckers van LIMA Tennis en Padel (KTC Limburg-Maas) verkozen, een stemronde later viel Erik Morren, aangesloten bij het Geelse KGTP Den Bruul en op dit moment wedstrijdleider van de indoorkampioenschappen van Tennis Vlaanderen op de banen van Tenniscentrum Alken, in de prijzen. Deckers en Morren haalden het voor Winny Ceunen (Tennis Paal) en Lars Nolmans (Tenniscentrum Alken).

Organisaties

Wat de Limburgse organisaties voor dit zomerseizoen betreft: TC Hamont organiseert op 25 en 26 juni de finales van de jeugdinterclub, de Ethias Masters worden op 17 en 18 september afgewerkt op de banen van Excelsior Hasselt en een week later worden op De Boneput de gewestelijke Masters enkel en dubbel gespeeld.

Het nieuwe Limburgse tenniscomité: Frank Liwerksi (voorzitter), Werner Rijken (secretaris), Daan Deckers, Patrick Engelen, Lieve Moors, Erik Morren en Arthur Verhaegen.

