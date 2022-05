Frank Goossens (Pelt) over de eindronde: “Het moet niet, maar promotie is erg welkom”

Voetbal Derde AmateurklasseEsperanza Pelt gaat zondag in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere op zoek naar een ticket voor tweede amateurklasse. De Peltenaars lijken er klaar voor en de goesting is groot. “Maar het is niet van te moeten”, verzekert sportieve baas Frank Goossens. “Ik vertel geen geheim als ik zeg dat de promotie welkom is. Heel erg zelf. We zijn er op organisatorisch vlak klaar voor, het sportieve plaatje geraakt ook ingevuld. Maar eerst winnen in Erpe-Mere en vieren.”

Fusieclub Esperanza Pelt bestaat intussen acht jaar, maar het is toch nog maar tweede keer dat de club een gooi kan doen naar promotie. De eerste keer was in het seizoen 2014-2015, het eerste van de fusieclub, waarin Pelt tweede werd in de competitie na kampioen Beerschot. In de eindronde lukte het niet. Een jaar later hadden de Noord-Limburgers hun hoop gesteld op de hervorming van de reeksen en de promotie van liefst vijf ploegen naar tweede amateurklasse. Het werd opnieuw niks. “Hopelijk lukt het deze keer dan wel”, vertelt Frank Goossens. “We hebben een mooi seizoen achter de rug, de promotie zou meer dan een kers op de taart zijn.”

Klaar om te vieren

Goossens heeft gelijk als hij stelt dat Pelt een goed seizoen gespeeld heeft, het is zelfs een understatement want ondanks de lange rij geblesseerden, bleef de ploeg na de komst van trainer David D’Angelo punten pakken. Met een volledige kern, had Pelt zonder twijfel een gooi naar de titel en de rechtstreekse promotie kunnen doen. Zondag krijgt Esperanza een herkansing. “We hebben alvast alles in gereedheid gebracht om te vieren. Lukt het niet, dan krijgen we nog kansen, maar eten en drinken zullen we toch moeten doen”, lacht Goossens. “Het mag dus al meteen gebeuren.”

In de voetsporen van Pelt Fabriek

Als Esperanza Pelt zondag wint, speelt het voor het eerste in tweede amateurklasse. Meteen het hoogste niveau dat de club ooit bereikt heeft. Voor fusiegemeente Pelt is dat niet het geval want het vroegere Overpelt Fabriek, dat twintig jaar geleden fusioneerde met Lommel SK, speelde in tweede klasse, de huidige Liga B. “Een herhaling van dat niveau? Op termijn hopelijk wel. Toen we de eerste keer de kans kregen om de promoveren, was de club er op infrastructureel vlak niet klaar voor. Dat is nu wel het geval. We hebben heel veel goesting in tweede klasse.”