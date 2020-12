Frank Goossens (Pelt): “Geen probleem met halve competitie, we moeten er dan wel meteen staan”

Esperanza Pelt speelde dit seizoen nog maar drie wedstrijden, de laatste op 3 oktober op het veld van Sint-Lenaarts. Met zes op negen parkeerden de Noord-Limburgers op een voorlopige tweede plaats. “Daarna viel het stil. Wij hebben nog een inhaalwedstrijd tegen Zwarte Leeuw te goed, bij winst nestelen we ons wat steviger in de top”, reageert Frank Goossens die blij is dat er nog gevoetbald kan worden. “De beslissing van de voetbalbond sluit aan bij de verwachtingen. Een volledige competitie was voor ploegen als Pelt zo goed als uitgesloten, maar met enkel de heenronde kan ik perfect leven.”

Alles op de promotie

De Peltenaren waren voor de start van de competitie duidelijk in hun ambities: meedoen voor de prijzen. Het klonk toen als een periodetitel pakken. “Tja, met een volwaardig seizoen in het achterhoofd is dat de makkelijkst uit te spreken ambitie. Zo houd je toch een slag om de arm”, lacht Goossens. “De gewijzigde competitie betekent dat we onze ambitie moeten aanpassen. We kunnen niet meer gaan voor een periodetitel, dus alles op de promotie, hé. We hebben er alleszins de ploeg voor en we hebben bewezen dat het kan. De vraag is natuurlijk hoe de spelersgroep de voorbije periode zal verteren. Ik heb er alleszins veel vertrouwen in.”