Frank Gheysen (Kassani Elsegem): “Leidersplaats is onverhoopt, maar we blijven met beide voetjes op de grond”

“We zijn als promovendus gestart met de ambitie om een zorgenvrij seizoen af te werken. Wel, daar zijn we aardig naar op weg. We wonnen op de eerste speeldag met 6-7 van Synergie Domino Oudenaarde, toch een van de titelfavoriet en wonnen een week later met 5-3 van MVC Alliance Sportive Ronse. Onze start was top en we konden die lijn doortrekken. Ook bij San Siro Deftinge, vorig jaar toch de kampioen gingen we winnen en zo tankten we week na week vertrouwen. Toch is het zo dat deze leiderspositie onverhoopt is. We genieten natuurlijk van dit succes, maar we blijven met beide voetjes op de grond. De ambitie om play-offs te spelen? We zullen de kans niet laten liggen, maar eigenlijk is dat geen gespreksitem. Misschien wordt dat het wel als we net na Nieuwjaar nog bovenin staan. Maar voorlopig zijn we daar nog niet mee bezig.”