Frank Dirix speelt met Zandhoven topper tegen Bevel: “We willen absoluut promoveren”

voetbal tweede provinciale AMet Bevel en Zandhoven staan dit weekend respectievelijk de nummers één en twee uit het klassement tegenover elkaar. En hoewel de topper ‘niet allesbeslissend’ is volgens coach Frank Dirix, doen de bezoekers uit Zandhoven er toch best aan om zondag niet te verliezen.

Zandhoven volgt momenteel op één punt van leider Bevel. “Ik zou er na dit weekend liever twee voor staan dan vier achter, want dan wordt het bijzonder lastig met nog maar zeven matchen te gaan”, weet Dirix. “Verliezen is dus absoluut uit den boze. Zelfs een gelijkspel is eigenlijk niet genoeg, want als Hoboken dan wint, doen ook zij opnieuw volop mee. Anderzijds hebben we allemaal nog een lastig programma, waardoor de titelrace na dit weekend zeker nog niet in een definitieve plooi ligt.”

Stevig en sluw Bevel

Dirix is duidelijk op zijn hoede voor Bevel. “Het is niet alleen een bijzonder stevige en vooral sluwe ploeg met al hun ervaring. Ze beschikken ook over ontzettend veel voetballend vermogen. Al hebben wij ook de nodige kwaliteit rondlopen, waardoor we ongetwijfeld aan elkaar gewaagd zijn en de vorm van de dag de doorslag zal geven.”

Dirix is razend ambitieus met Zandhoven. “We willen absoluut overgaan. En liefst door kampioen te spelen, maar als dat niet lukt, moet het via de eindronde gebeuren. De club wil per slot van rekening elk jaar een stap hogerop zetten en daarom moeten we eigenlijk promoveren. Anders zou de ontgoocheling enorm zijn. Zeker als je ons parcours tot nu toe bekijkt. Van de 22 matchen tot nu toe hebben we bijvoorbeeld maar liefst dertien keer de nul gehouden.”

Huiswerk klaar

Dirix zou liefst van al samen met Bevel overgaan. “Zij verdienen het niet alleen even hard als wij. Het is ook een derby. En als dan ook Ranst zich nog redt, wordt het wel een heel mooie reeks voor ons. Daarom willen we op termijn ook uitgroeien tot een stabiele eersteprovincialer. En hoewel we zover nog lang niet zijn, hebben we met de komst van klepper als Andreas Destoop (Ternesse), Nick Felix (Melsele) en Olivier Somers (Ternesse) ons huiswerk wel al klaar voor volgend seizoen. We gaan alleen Tristan Dermaut serieus missen, die na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak hangt.”

