Frank Depestele staat met Menen op zucht van titelfinales: “Willen woensdag tegen Maaseik de klus klaren”

Menen had vorige woensdag met 1-3 gewonnen in Aalst en wilde vrijdag in eigen zaal tegen de Ajuinen geen steek laten vallen. Sinnesael en co werden luid aangemoedigd, onder meer door de jongeren van jeugdbewegingen die gratis toegang kregen. “We hebben er moeten voor vechten”, zegt Depestele na de 3-0-thuisoverwinning. “Aalst speelde één van zijn betere wedstrijden van het seizoen. Ik ben blij dat we de drie punten thuis hielden, maar het liep niet van een leien dakje. Ons niveau zal omhoog moeten als we tegen Roeselare en Maaseik willen winnen. Het is wel zo dat we beter presteren tegen op papier betere ploegen. De sfeer in onze zaal vrijdag was super, ongezien in België. Ik heb dat in mijn drie seizoenen bij Menen nog niet meegemaakt. De steun van het publiek helpt ons enorm, zeker op momenten waarop we zelf wat minder spelen. Zaterdag tegen Roeselare verwachten we opnieuw een vol huis.”

Eerst is er woensdag de uitmatch tegen Maaseik. Met nog twee wedstrijden te gaan, hebben de Limburgers vijf punten achterstand op Menen. Eén puntje volstaat voor de grensploeg om de titelfinales tegen Roeselare te mogen spelen. “We weten dat de trip naar Maaseik enorm belangrijk is. We zitten in een goede flow en gaan in ieder geval met vertrouwen naar daar. Maaseik zal sterk staan, maar dit en vorig seizoen zijn we telkens gaan winnen in Maaseik. Als we een set kunnen winnen, zal de druk bij de thuisploeg heel groot worden. Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. We hebben twee kansen, maar zouden graag woensdag de klus al klaren. Als we winnen, dan volgt er zaterdag een superwedstrijd tegen Roeselare met de eerste plaats als inzet. Als Roeselare dinsdag wint tegen Aalst, dan is het zeker van de eerste plaats. Dat zou ons kunnen helpen, maar we moeten natuurlijk de punten zelf maken.”

Menen staat dus op een zucht van de titelfinales en is op weg om de hegemonie van Roeselare en Maaseik te breken. “Sommigen voorspelden een vijfde plaats voor Menen. Ik heb voor het seizoen met de spelers gesproken. Ik maakte hen duidelijk dat we dit seizoen iets heel speciaals konden doen zolang we maar in onze eigen kwaliteiten geloven. Simon Plaskie heeft heel wat talent en Seppe Rotty is momenteel misschien wel de beste speler die er in België rondloopt. Daarnaast is er Lou Kindt die bevestigt. Ik wist dat we in staat waren om dit te doen. We weten waarmee we bezig zijn en deze groep is enorm gemotiveerd. Na de thuiszege tegen Aalst kregen de spelers een dag vrij, maar op paaszondag stond iedereen zonder morren op de ochtendtraining.”