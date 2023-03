Frank Depestele na 3-0-verlies van Menen tegen Gent: “Onze slechtste match van het seizoen”

VOLLEYBAL CHAMPIONS PLAY-OFFSDecospan Menen heeft zijn start in de Champions play-offs compleet gemist. In eigen zaal kwam de verliezend bekerfinalist tegen Gent nooit in de buurt van setwinst (19-25, 16-25 en 19-25). Dit was niet de start waarop coach Frank Depestele gehoopt had.

“Hier had ik inderdaad totaal niet op gerekend”, zegt de Menense coach. “Onze prestatie was ondermaats, onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Niemand was op niveau. De eerste set haalde we aanvallend nog 65 procent, maar in receptie waren we veel te zwak. Zo gaven we het vertrouwen aan Gent en dan wordt het heel moeilijk. Ik heb er geen problemen mee om te verliezen als je alles gegeven hebt, maar niet op deze manier. Ook al stonden we tegenover een sterk Gent. Of er na de bekerfinale sprake was van een soort decompressie? Ik had op training al het gevoel dat het niet honderd procent liep. De beker is voorbij en moeten we achter ons laten. We hebben het hele seizoen gespeeld om in de play-offs te geraken. Nu begint het pas. Wij willen meedoen voor een plaats in de top vier. Eens de wedstrijd begint, moet iedereen begrijpen dat we moeten vechten voor elk punt”.

In de reguliere competitie versloeg Menen de Gentenaars telkens met 3-0. Zaterdag was het dus omgekeerd. In set 3 trachtte Depestele met enkele wissels het tij te keren. “We hadden vier à vijf kansen om punten te scoren, maar telkens gaven we het te gemakkelijk weg. We stonden met 15-13 voor, maar nadat we een serie tegen kregen, ging het naar 15-19. Bij Gent lukte op dat moment alles en wij konden geen vuist maken”.

De tweede opdracht voor Menen in de nacompetitie is opnieuw een thuiswedstrijd. Vrijdagavond komt Roeselare op bezoek, een heruitgave van de bekerfinale dus. “Het wordt niet eenvoudig, maar het is een wedstrijd waarin we niets te verliezen hebben. Belangrijker dan het resultaat, is dat we vechten voor elke bal en dat we ons niveau terugvinden. Het klopt dat Roeselare een druk programma heeft (de bekerwinnaar speelt dinsdag in de halve finale van de CEV-Cup tegen het Italiaanse Piacenza, red.), maar wij moeten naar onszelf kijken en opnieuw in onszelf geloven. Er resten ons nog negen duels in de play-offs. We moeten vooruit kijken”.

Spelers als Lowie Stuer, Mathieu Vanneste, Leonis Dedeyne en Arno Van de Velde liggen ook komend seizoen nog onder contract. Met anderen zal coach Depestele de komende weken spreken. “Ik heb na de wedstrijd tegen Gent tegen de spelers gezegd dat het eerst aan hen is om zich te bewijzen. Ze verdienen bij ons hun boterham, dan moeten ze er ook voluit voor gaan. Wij willen in de play-offs ons mannetje staan. Maaseik verloor op de eerste speeldag punten tegen VHL. Alles is dus mogelijk, maar dan moet je wel de juiste ingesteldheid tonen. We moeten zo snel mogelijk weer ons niveau halen. Iedereen moet zich bewijzen en dat begint op training”.