Frank Depestele (Menen) na kwalificatie voor Champions Final 4 : “We hebben er goesting in”

In Achel had Menen het niet onder de markt met de hardnekkige thuisploeg. Ook woensdagavond boden de Limburgers heel wat weerwerk, maar met de steun van het thuispubliek klaarde Menen de klus zonder setverlies. “We haalden niet ons beste niveau en Achel heeft ook goed gespeeld”, aldus Menen-coach Frank Depestele. “Er waren heel wat onderdelen in ons spel die voor verbetering vatbaar zijn. Maar ik ben in de eerste plaats blij dat we de kwalificatieronde overleefd hebben, want dat is niet evident. Maar als we iets willen bereiken in Champions Final 4 zullen we ons niveau wel moeten opkrikken.”

Ambities

Naast Menen plaatsten ook de grote twee, Roeselare en Maaseik, zich voor de Champions Final 4. Aalst en VHL vechten zaterdag nog in een onderling duel uit wie als laatste team mag deelnemen. “Roeselare en Maaseik zijn uiteraard favoriet”, zegt Depestele. “We hebben dit seizoen al bewezen dat we de twee topteams aankunnen. De play-offs zijn een nieuwe competitie waarin elk team opnieuw met 0 punten begint. Wij bekijken alles match per match en gaan proberen zoveel mogelijk duels te winnen. De druk ligt sowieso bij Roeselare en Maaseik. Wij en Aalst of VHL kunnen scherprechter zijn. We kijken in elk geval naar uit naar onze tweede opeenvolgende deelname aan de play-offs. De goesting is er en doordat we ons plaatsten voor de laatste vier, is de stress bij ons wat weg.”

Contractverlenging

Naast het sportieve succes in de kwalificatieronde viel er deze week nog meer goed nieuws te rapen. Dankzij de kapitaalsinjectie van sponsors Decospan en Galloo garandeert het clubbestuur dat Menen ook volgend seizoen zal uitpakken met een competitieve ploeg, ondanks het vertrek van youngsters Simon Plaskie en Seppe Rotty. Naast kapitein Jelle Sinnesael (zijn 15de seizoen!) heeft ook Depestele zijn contract verlengd. De 44-jarige ex-spelverdeler zal ook de komende twee seizoenen de grensploeg coachen. “In de eerste plaats ben ik heel blij dat Menen blijft doorgaan én dat de club de ambitie behoudt om de top vier te halen”, aldus Depestele die vorig seizoen werd verkozen tot ‘Coach van het Jaar’. “De club heeft nood aan stabiliteit en er wordt nu werk gemaakt van de ploeg voor komend seizoen. Het vertrek van Rotty en Plaskie is een aderlating. Ik heb heel graag met die jonge gasten gewerkt. Ik gun hen deze stap in hun carrière, al wacht hen bij Roeselare een andere soort druk. Voorts gaan we ons best doen om een team samen te stellen dat minstens even goed is dan dit seizoen. De contractverlengingen van opposite Lou Kindt en spelverdeler Akseli Lankinen kunnen hierin belangrijk zijn. Ik zou niet graag de hele ploeg zien vertrekken, want een volledig nieuw team bouwen is niet eenvoudig.”

