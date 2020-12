Frank Depestele hervat na korte winterstop de trainingen met Decospan VT Menen: “Liever luxeproblemen dan een gebrek aan wisselmogelijkheden”

Zelfs de recente 0-3-nederlaag van Menen tegen Maaseik kon de euforie na een geslaagde eerste competitiehelft niet temperen. Al waarschuwt Depestele meteen voor overdreven optimisme. “We hebben nog één puntje nodig om helemaal zeker te zijn van de play-offs, maar we gaan er wel van uit dat we dat zullen halen en dat we na Nieuwjaar meestrijden met de beste ploegen van het land.”

Het contrast met vorig seizoen -waarin Menen niet verder geraakte dan een ticketje voor de play-downs is enorm. “Er zijn verschillende verklaringen voor”, aldus Depestele. “Enerzijds waren de transfers dit keer een schot in de roos, maar anderzijds geraakten we ook mentaal in een positieve flow door meteen uit te pakken met stevige resultaten waardoor het vertrouwen altijd enorm was. Vorig jaar was dit het omgekeerde en geraakten we moeilijk uit de negatieve spiraal. Misschien kan 2021 nóg mooier worden, want we recupereren Anshel Ver Eecke binnenkort. Misschien kamp ik dan wel met luxeproblemen, maar liever zo’n situatie dan een gebrek aan wisselmogelijkheden zoals ik de afgelopen maanden toch meermaals moest ervaren.”

Volgend seizoen

Depestele haalde al aan dat de transfers één voor één geslaagd zijn. de Bulgaar Lapkov scoort aan de lopende band, Akseli Lakinen is een moderne spelverdeler die zijn kompanen naar een hoger niveau tilt, Lowie Stuer zorgt voor de stabiliteit in het achterveld en Leonis Dedeyne liet al op verschillende posities zijn meerwaarde zien. Is het de bedoeling om iedereen volgend seizoen aan boord te houden? “Het is natuurlijk af te wachten wat de invloed van corona op het sportieve beleid zal zijn”, aldus Depestele. “Op korte termijn worden de budgetten gemaakt voor komend seizoen en dan kunnen we ook met de spelers rond tafel gaan zitten. Ik hoop in alle geval dat de spelers die einde contract zijn ook bijtekenen, maar veel zal ook afhangen van eventuele andere aanbiedingen.

Borgworm

Voor Menen staat de eerste match na Nieuwjaar op zondag 10 januari gepland. Een verplaatsing naar het Luikse Borgworm. “Meteen een verraderlijke trip”, denkt Depestele. “Borgworm mag dan wel de rode lantaarn dragen, ze verdienden eigenlijk al meer punten. Bovendien hadden we het in eigen zaal ook al niet onder de markt tegen hen. We gaan dus met de volle focus richting Luik.”

Lees ook: meer EuroMillions League volleybal