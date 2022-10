Frank Depestele en Menen gaan ook tegen Guibertin onderuit: “We worstelen met een soort faalangst”

Met het geblesseerd uitvallen van kapitein Jelle Sinnesael kreeg Menen nog voor de start van de competitie een opdoffer te verwerken. De 0-3-nederlaag in Aalst kwam hard aan. Tegen nieuwkomer Guibertin werd een reactie verwacht van de vicekampioen. De Waals-Brabanders ontfutselden op de openingsspeeldag een punt van landskampioen Roeselare. In sporthal Vauban toonden ze dat ze mogelijk gaan meespelen in de strijd om de play-off-tickets. De bezoekers serveerden sterk en hoekspeler Gertjan Vande Velde (achttien punten) was een gesel voor de thuisdefensie. “We leverden niet de prestatie die ik verwacht had”, zegt coach Depestele. “Guibertin speelde een goede match. Voor hen hoeft er niets. Zij kunnen vrij spelen en zoals dat gaat met een ploeg in vorm lukte bij hen alles en hadden ze het geluk aan hun kant. Wij waren niet op de afspraak en dan is het tegen elke tegenstander moeilijk. Dat we voor eigen publiek zo door de mand vielen, doet pijn. Op training gaat het goed, maar in de match zijn er spelers die verkrampen en dat moet er zo snel mogelijk uit.”

Gemis van een leider

“Een verklaring heb ik niet. Feit is dat we op zoek zijn naar vertrouwen. We missen momenteel een leider op het terrein, maar we mogen ons niet verstoppen achter het ontbreken van kapitein Sinnesael. Jelle is een belangrijke speler, maar het zou niet mogen dat we zonder hem mentaal zo onderuitgaan. Jelle zal niet alle wedstrijden spelen en het is dan aan andere leiders om op te staan. Momenteel worstelen we met een soort faalangst. Mochten we eens een set winnen, dan zouden we vrijer kunnen spelen. Hopelijk keert het snel, want de wedstrijden volgen elkaar snel op.”

Woensdag is er al een nieuwe wedstrijd. Menen ontvangt dan landskampioen Roeselare. “Voor de match tegen Roeselare koester ik geen te hoge verwachtingen”, aldus Depestele. ”Ik hoop gewoon dat we een goede wedstrijd spelen. We hebben niets te verliezen en hopelijk werkt dat bevrijdend. Roeselare zal ons proberen om ons onder druk te zetten, maar we moeten trachten om de rollen om te draaien. We mogen onze hoofdjes niet laten hangen. Die kopjes weer omhoog krijgen, is mijn betrachting voor de komende week.”

In de beker tegen… Guibertin

Na de midweekwedstrijd tegen Roeselare volgt zaterdag het eerste bekerduel. Opnieuw tegen Guibertin. Kan het team op een week tijd zijn niveau opkrikken om de Waals-Brabander deze keer wel te kloppen? “Dat kan zeker. Als ik zie hoe de jongens op training presteren, dan zit het er absoluut in. Ik geloof rotsvast in dit team. We hebben kwaliteiten, maar het moet er wel eens gaan uitkomen. Voor de ploegen die in onze tabelhelft (zonder Maaseik, Roeselare en Aalst, red.) zitten, is het een unieke kans om door te stoten tot de finale. Voor Guibertin zal de druk zaterdag groter zijn dan afgelopen zaterdag. Wij moeten echter naar onszelf kijken en zorgen dat we ons niveau opkrikken. Ik ben ervan overtuigd dat we nog mooie dingen gaan laten zien, maar eerst moeten we in de winningmood geraken.”

