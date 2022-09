Frank de Clerck verlaat Knesselare, club wil niet overhaast op zoek naar een opvolger

“De beslissing om op te stappen zat er al enkele weken aan te komen. Privé redenen zorgen ervoor dat ik een stap opzij zet als T1 van de club. De voorbije weken liep ik om allerlei redenen met een minder goed gevoel rond. Ik heb de beslissing lang voor mij uitgeschoven, maar een ex-trainer van mij vertelde me dat ik beter de knoop doorhakte en die beslissing nam. Ik denk dat ik met opgeheven hoofd de club mag verlaten. We konden doorstoten naar tweede provinciale en na de 6 op 9 waren we ook goed gestart in de competitie. Ik wens de club het allerbeste toe.”

Verrassing

Voorzitter Jean-Pierre Buyle is toch ietwat verrast van de beslissing van zijn T1. Officieel kreeg hij nog niet te horen dat de Clerck er de brui aan gaf. “Ik las het nieuws op een website, via de sociale media en later gisteravond hoorde ik dat het in het Whats Appgroepje van de spelers ook zo gecommuniceerd werd. Eigenlijk weet ik nog van niks, maar ik weet ook wel dat dit geen kwakkel is. Als club blijven we niet bij de pakken zitten en gaan we op zoek naar een nieuwe T1. Hopelijk vinden we snel het juiste profiel voor onze club. Kandidaten mogen zich bij mij aanmelden en we gaan dan in alle rust op zoek naar een nieuwe T1.”