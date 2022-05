Frank De Clerck na 2-3-winst bij HO Kalken B: “In de eindronde gaan we vol voor de promotie”

“We trokken wel met de beste papieren naar de slotdag van de reguliere competitie, maar ook FAC Waarschoot en Watervliet maakten nog een kans. We hebben de wedstrijd gretig aangevat, maar jammer genoeg slikten we bij de eerste prik van HO Kalken B een doelpunt. Gelukkig konden we anderhalve minuut later via Daan Hooreweghe de gelijkmaker aantekenen. Hij verzilverde een prima voorzet van Dario De Cuyper. Vanaf dat moment voetbalden we nog meer dominant en nog voor de rust konden we een tweede keer toeslaan. Dit keer zorgde Stijn De Fruyt voor het voorbereidende werk en rondde Gillian Goossens het met een kopbal af.”

Vlot

Na de rust kwam de zege van Knesselare niet meer in gevaar. De Clerck zag dat het goed was. “Bij een verre inworp kon Daan Hooreweghe de stand op 1-3 brengen en dan was de buit zo goed als binnen. Na een misverstand in onze verdediging werd het 2-3, maar in het wedstrijdslot kwam HO Kalken B niet verder dan het droppen van wat lange ballen in onze zestien en daar wisten we wel blijf mee. Wij kwamen nog dicht bij de 2-4. Zo belandden pogingen van Gillian Goossens en Yarne Van Huffel op het doelkader. De overwinning was dus zeker niet gestolen en we zijn natuurlijk heel tevreden met dat eindrondeticket.”

Vol voor de promotie

Duidelijk is dat Knesselare in de eindronde alles op alles zet om de stap naar tweede provinciale te kunnen zetten. “Enkele weken geleden had ik een gesprek met de spelers en daaruit bleek toch dat ze enerzijds graag de eindronde wilden spelen en anderzijds ook vol voor de promotie wilden gaan,” vertelt De Clerck. “Ik ben er mij van bewust dat we bij een eventuele promotie niet klaar zijn voor een hoofdrol in tweede provinciale. Daarvoor slikken we nog te veel doelpunten. Maar het behoud afdwingen een trapje hoger is wel een haalbare doelstelling. Je mag dus in ieder geval een gretig Knesselare verwachten in de eindronde.”

