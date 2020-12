Frank Claeys ziet dat KM Torhout tijdens de lockdown niet stil zit: “Spelers dagen elkaar online uit voor sportprestaties”

“We hunkeren naar de heropstart en zijn opgetogen dat we de kans krijgen van Voetbal Vlaanderen om nog iets van het seizoen te maken”, klinkt het bij conditietrainer Frank Claeys. “We zijn eveneens dankbaar voor het protocol dat ze zullen uitwerken om voetbal op een veilige coronaveilige manier te organiseren, wat volgens mij goed mogelijk is, als elke club en speler zijn best doet om de regels op te volgen.”

Strava-groep

Claeys is naast jeugdcoördinator en video-analist ook ‘physical coach’ bij de eerste ploeg. “De eerste weken was het moeilijk om een strategie uit te werken, omdat we niet wisten of we pakweg binnen vier weken of vier maanden mochten hervatten”, vervolgt de conditietrainer. “Ik stelde een programma op, waarbij elke speler werkte aan zijn explosiviteit, uithouding en kracht. Zonder doel in het vooruitzicht is het echter zeer moeilijk om je vierwekelijks aan dit schema te houden. We stapten zo over op een luchtigere aanpak. T1 Didier Degomme maakte een privégroep aan op de sport-app Strava, waar de spelers en trainers elkaar uitdagen voor specifieke sportprestaties. Ik kan je zeggen dat het er soms intensief aan toe gaat.”

Werkpunten

Torhout was het seizoen gestart met vier punten uit vier wedstrijden. “Niet slecht maar er is nog veel ruimte voor verbetering. De werkpuntjes? Ik vind dat we soms meer geloof moeten hebben in onze eigen capaciteiten en dat we soms meer een over-ons-lijk-mentaliteit moeten tonen op het veld. Verder vind ik de oplossing om het seizoen te beëindigen na de heenronde perfect te verantwoorden. Niemand met een fulltime job is fan van vele midweekwedstrijden en als je het seizoen laat doorspelen tot juli, kom je in het vaarwater van de vele studenten die in die periode examens hebben. Met de huidige compromis krijgt iedereen een faire kans om nog iets van het seizoen te maken. Op het einde van de rit zullen de machtsverhoudingen niet scheefgetrokken zijn”, besluit Claeys.