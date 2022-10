Frank Boya (STVV) na nipte 0-1 thuisnederlaag tegen AS Eupen: “Frustrerende avond waar we uit tien kansen niet kunnen scoren”

“Wat mijn analyse is over de wedstrijd? Er valt helemaal niks te analyseren”, trapte een zwaar aangeslagen Frank Boya de deur in. “Dit is een frustrerende avond. Jullie hebben toch ook de kansen gezien. Als ik zeg een tiental goede mogelijkheden is dat zeker niet overdreven. Eupen kon rond het kwartier gevaarlijk zijn met een vrije trap van Stef Peeters. Je kan stellen dat hun coach Bernd Storck zorgde voor gouden wissels, want een kwartier voor tijd kwamen de mannen uit de Oost-kantons nog eens voor het doel van onze doelman Schmidt. Bij hun tweede aanval was het raak. Via de twee invallers. Charles-Cook kon zich doorzetten en zijn gemeten voorzet werd in doel getrapt door N’Dri. Een koude douche. We hebben nog alles proberen uit de kast te halen om een gelijkspel uit de brand te slepen, maar het was een avond waar Dame Fortuna niet aan onze zijde stond. Bovendien ook een pluim voor hun doelman Mosert, die enkele knappe reflexen in huis had. Vooral op de kopbal van de ingelopen Hashioka.”