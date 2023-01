Frank Boya (STVV): “Met vertrouwen naar Standard Luik”

“Op Sclessin zullen we het nog moeten stellen zonder Mory Konaté”, start de imposante Frank Boya, die de sleutelfiguur is tussen de verdediging en de aanval. “Na enkele dagen rust en de overgang vieren met de familie moesten we maandag opnieuw volle bak aan de slag van onze T1 Bernd Hollerbach. Fysiek is STVV top en dat hebben we grotendeels te danken aan onze coach. Om 10u was het zwoegen geblazen en om 16u stond de groep opnieuw op het veld.”

Standard Luik

“Alles in het teken als voorbereiding op Standard Luik”, vervolgt de beresterke verdedigende middenvelder uit Kameroen. “We sloten 2022 in schoonheid af met mooie overwinningen tegen Club Brugge voor de Croky Cup en in de competitie namen we vlot de maat van Zulte Waregem. Dat is echter verleden tijd. Het tweede luik van de competitie staat voor de deur en we krijgen een zware maand januari voorgeschoteld. Te beginnen dus met een verplaatsing naar Sclessin. Iedereen start weer vanaf nul en we moeten niet blijven stilstaan bij de voorgaande resultaten. Leuk om met vertrouwen naar Luik af te zakken, maar dat is geen garantie op succes. Of het een speciale wedstrijd is tegen Standard? Waarom? Spelen in een nokvolle heksenketel van Sclessin is altijd plezant, maar speciaal is die wedstrijd niet. Er zijn drie punten te verdienen en we gaan alles uit de kast halen om die mee naar Sint-Truiden te brengen.”

“Hoe we Standard moeten aanpakken? Een plan uitdokteren is voor coach Hollerbach, maar één zaak is duidelijk. Om punten te pakken in Luik moeten we uitgaan van ons vertrouwde concept. Geconcentreerd verdedigen en samen knokken voor elke bal. De kracht van dit STVV is de schitterende mentaliteit in onze groep. We zijn een echte familie. Als we spelen op ons normale niveau kunnen we Standard in eigen huis zeker verslaan.”

Toekomst

“Of ik volgend seizoen moet terugkeren naar Antwerp FC? Mijn huurcontract loopt einde seizoen af bij STVV, maar wat mijn toekomst betreft ligt nog niks vast. Of er een kans bestaat dat ik volgend seizoen nog bij STVV speel? Natuurlijk, maar eigenlijk ben ik daar nog niet mee bezig. Eerst rond de tafel zitten met Antwerp FC is een must en daarna zien we wel wat er uit de bus komt. Het is niet omdat de coach en enkele jongens STVV op het einde van het seizoen zullen verlaten dat we geen focus meer hebben op de resterende maanden. Integendeel, de kopjes bij iedereen zijn vrij en we willen dit seizoen nog uitpakken met klinkende resultaten. Zowel in de Croky Cup als in de competitie”, besluit de 26-jarige Boya, die woont in Sint-Truiden, maar bij gelegenheid richting Wilrijk gaat om te genieten van zijn familie.