Frank Boya (STVV): “Club Brugge snel vergeten en focussen op de komst van OHL”

Overbodige fout

“De meningen binnen de groep zijn verdeeld over die rode kaart voor Mory Konaté”, stelde een ontgoochelde Frank Boya vast na de wedstrijd. “Het was zeker een overbodige overtreding, maar in mijn ogen leek het erger dan het is geweest. In de Engelse, Duitse of Italiaanse competitie geven ze daar geen rode kaart voor. Het is wel zo dat die rode kaart de wedstrijd in een beslissende plooi legde. We waren beter in de wedstrijd aan het komen en konden enkele keren dreigen langs Eric Bocat. Met tien man was het moeilijk om nog een vuist te maken. Zeker omdat Yaremchuk enkele minuten later de 2-0 kon scoren.”